Po vynechání předposledního závodu se k týmu opět připojil španělský pilot Alex Carrión (ACCR Smrz Racing by Blue Garage), který se jako vždy probojoval do hlavních závodů třídy Supersport 300. Ten první bohužel po chybě nedokončil, ale ve druhém se dostal do vedoucí skupiny. Nicméně po kontaktu s jedním ze soupeřů proťal cílovou čáru až na 27. místě.

Poslední dva závodní víkendy v mistrovství světa si užil Lukáš Simon (ACCR Czech Talent Team - Willi Race) a nově dostal šanci při posledních závodech Štěpán Zuda (ACCR Smrz Racing by Blue Garage). Oba mladíci nastoupili do závodu Last Chance Race, ve kterém bojovali o postup do hlavních závodů. To se ale nepodařilo, Simon dojel desátý a Zuda dvanáctý.

"Byl to pro mě těžký závodní víkend. Jel jsem na Kawasaki poprvé na suchu, takže jsem se teprve učil s motorkou a poznával trať. Okruh pro mě byl nový, což bylo hodně znát na časech. Každou jízdu jsem zrychlil o vteřinu na kolo. Po prvních třech trénincích bylo jasné, že pojedu závod Last Chance Race. V něm už jsem byl ve skupince, která bojovala o postup, ale přestalo mi fungovat rychlořazení, takže jsem nepostoupil. Chtěl bych za tuhle šanci zúčastnit se mistrovství světa supersportů poděkovat Kubovi Smržovi, celému týmu a hlavně svému taťkovi," nechal se slyšet Lukáš Simon.

V podobném duchu hovořil i Štěpán Zuda. „V Estorilu to byl náročný víkend, protože jsem byl na této motorce a trati poprvé. Přestože jsme s týmem pracovali naplno a v trénincích se mé časy zlepšovaly, na rozjetou silnou konkurenci nestačily a do hlavního závodu jsem se nekvalifikoval. Ze závodu Last Chance byla možnost se probojovat společně s ostatními mezi šest postupujících do hlavního závodu. Sice jsem zlepšil svůj čas, ale stačilo to jen na dvanácté místo. Mrzelo mě, že jsem za projevenou důvěru tým nedokázal odměnit lepším výsledkem, ale opravdu jsem do toho dal maximum,“ ujistí.

Ani Španěl Alex Carrión neměl důvod k nějakým přehnaným chmurám. „Poslední víkend roku byl pro mě pozitivní,“ souhlasí. „Od první chvíle jsem se na motorce cítil velice pohodlně a první volný trénink jsem dokončil na třetím místě. Problém nastal, když jsem měl špatnou kvalifikaci. Poté jsem se nedostal do správné skupiny a skončil jsem na dvacátém devátém místě. V prvním závodě jsem se dotáhl na skupinu bojující o body, ale na konci rovinky jsem udělal chybu, vyjel do kačírku ve velké rychlosti a musel jsem odstoupit. V neděli jsem měl lepší start a po získání deseti míst v prvním kole jsem se dostal do první skupiny, ale uprostřed zatáčky mě trefil jeden ze soupeřů a odhodil mě, takže tím ukončil všechny moje naděje," popsal své účinkování v posledním závodě sezony.

Šéf týmu a bývalý výborný závodník Jakub Smrž se ohlédl za celou letošní sezonou. „Byla hodně zvláštní a pro mě znamenala hlavně hledání jezdců. Mrzí mě, že jsme nebyli schopni dojet sezonu v jednom složení. Problém přineslo především zranění Míly Hřavy. Výměny jezdců pak už nebyly v naší moci,“ posteskne si Jihočech.

Zaskakující Filip Salač i Španěl Alex Carrión prokázali, že motorky i tým mají minimálně na bodovaná umístění. „Bohužel se to podařilo potvrdit v minimálním počtu závodů. Byť bylo složité neustále hledat nové jezdce, tak jsem rád, že si mi většinou dařilo uplatnit české piloty a nebylo jich málo, kteří dostali šanci v mistrovství světa. Ukázalo se, že bez ohledu na "papírové" dispozice a talent se kluci mají co učit a věřím, že na sobě budou pracovat a využijí zkušenosti z World Supersport 300. Momentálně máme krátce po sezóně, ale samozřejmě přemýšlím, co a jak dál. Rád bych upřednostnil české jezdce. Ale stejně tak potřebuji závodníky, kteří budou schopni bojovat o nejvyšší příčky. Vše je otázka peněz a budu dělat vše pro to, aby u nás mohli jet čeští jezdci a abychom mohli závodit o nejvyšší příčky," deklaruje své plány pro příští rok.