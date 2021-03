Seniorská reprezentace

Na Maltě trénovali dva reprezentanti třídy ILCA Jakub Halouzka a Ben Přikryl. Dominika Vaďurová a Sára Tkadlecová strávily na 49eruFX měsíc ve Vilamouře v Portugalsku, kde se na závěr zúčastnily coach regaty. Protože byla zrušena tradiční březnová regata na Mallorce, následně se přesunuly na Lanzarote, kde pokračují v přípravě.

Na Kanárských ostrovech trénují i windsurfařky Jana Slívová a Kateřina Švíková. Trénoval tam také Viktor Teplý, který závodí ve třídě ILCA. Nyní byl na týden doma za rodinou a pak se přesunul na další trénink do Splitu.

Na Kanárech trénoval i jeho bratr Ondřej Teplý na Finnu. Společně s Karlem Lavickým se následně zúčastnili v Cádizu závodu XVI Andalusian Olympic Week. „Jsou to mé první a zároveň na dlouhou dobu i poslední foilové závody, pak už jen jeden cíl – směr OH, směr Tokio,“ uvedl Karel Lavický, který v Cádizu dál trénuje.

Olympionik a českobudějovický rodák Karel Lavický z YC DIM Bezdrev.Zdroj: archiv K. Lavického

Ondřej Teplý na Finnu, Dominika Vaďurová a Sára Tkadlecová na 49eruFX a závodníci a závodnice třídy ILCA a ILCA Radial mají stále ještě šanci se do Tokia kvalifikovat. Kvalifikační závody jsou plánovány na duben a květen.

ILCA

Nejlepší junioři třídy ILCA trénovali již od poloviny ledna na Maltě. Zúčastnili se Klára Himmelová, Markéta Kališová, Jiří Himmel, Jiří Vacula a Zdeněk Vysloužil. „Soustředění probíhalo ve městě Msida na Maltě v Royal club Malta, kde sídlí společnosti Sailcoach, která nám zapůjčila motorový člun, lodě ILCA a zajistila ubytování. Počasí vyšlo ideálně, první den foukal slabý vítr, který během dalších dnů sílil, bohužel převážně foukalo přes ostrov. Trénink byl zaměřen na vytrvalost s řadou dlouhých stoupání a jízdy po větru, na manévry a starty,“ říká trenér Štěpán Novotný.

Část týmu odjela 24. února do italského přístavu Andora na závody italského poháru a nasledný sedmidenní trénink. Do závodu je přihlášeno přes 400 lodí. „Jsou zde dodržována všechna covid pravidla. Byla nutnost doložit negativní testy, každý den je měřena teplota ve vstupu do mariny a roušky jsou povinností,“ vysvětluje Štěpán Novotný. Závodu se zúčastnili na ILCA 6 (Laser Radial) Zdeněk Vysloužil, Michal Rais a Markéta Kališová a se svým týmem je zde také Alessia Palanti, která skončila na 36. místě (jako 8. dívka) z 206 lodí.

29er

Parádní trénink si užívají také mladí závodníci třídy 29er na Sicílii. „Před odjezdem jsme měli týden přísnější režim, abychom neohrozili zdar celé akce. Na Sicílii se snažíme dodržovat základní opatření, jako je mytí rukou, nechodíme moc mezi lidi a minimalizujeme počet nákupů. Vše se odehrává v klubu, kde bydlíme, tam máme možnost koupání v moři, venkovního cvičení, posilovny, společného stravování jen našeho týmu, bydlení či přednášek, a v jachetním klubu, kde se jen připravíme a vyplouváme na moře. Opatření dodržují naprosto všichni místní, takže bez roušky prakticky ani nevyjdeme z pokoje. Když se jdu koupat do moře, tak ji sundávám až u vody. Totéž platí při vyplouváni na moře. To je to nezbytné zlo, ale díky tomu jsou tu otevřené kavárny, restaurace i obchody. Lidé věří nařízením a respektují je a možná díky tomu, mohou celkem normálně žít. Nevím, co je správné, ale tento model se mi líbí,“ píše trenér David Křížek. Nyní se chystají na první závod sezony Circolo Velico Sferracavallo, na startu bude asi 40–50 lodí.

Třída Optimist

Reprezentační družstvo třídy Optimist se vypravilo na první soustředění roku na Maltu ve složení Matyáš Ráža, Lukáš Kraus, Karolína Lojková, Beata Dokoupilová, Jiří Tomeš, Lukáš Krč a Jan Kříž. „Foukalo od 15 do 40 uzlů, trénink byl zaměřen na techniku jízdy ve středním až silném větru, choppy i na swell vlnách. Probíhaly rozjížďky ve skupině až dvaceti lodí, trénink byl organizován společně s trenérem maltské reprezentace Ivanem Vasilivem,“ uvedla trenérka SpS Optimist Nikol Staňková, která musela další část tréninků na Maltě kvůli přísnějším restrikcím zrušit. Nyní plánuje trénink a závody na Gardě.

Techno 293

Koncem ledna odjelo 9 juniorských závodníků SpS a SCM Techno 293 na soustředění do španělského Cadizu, aby zahájilo přípravu na letošní sezonu. „Trénovali jsme za krásného jachtařského počasí s teplotou okolo 18 stupňů a pravidelným větrem 10 až 25 uzlů. Každodenní dvoufázový trénink na vodě byl doplněný o fyzickou přípravu a kompenzační cvičení. Během pobytu se v Česku zpřísnila příjezdová opatření, a tak jsme tam zůstali trénovat ještě celý únor,“ zmínil trenér Milan Hájek.