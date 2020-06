Jak v sobotu, tak i v neděli se představilo 320 lodí ve dvou jízdách, to znamenalo každý den více než osmihodinový maraton závodů. A jako tradičně patří pořadatelům ze strakonického klubu velká jednička za to, jak se organizace závodu zhostili.

Na mladých závodnících bylo vidět, jaký mají po závodění hlad. „Jsme teprve třetím oficiálním závodem ve slalomu v Čechách v tomto roce. I proto je zájem tak velký,“ uvedl Václav Vondra z pořadatelského klubu.

Letošní ročník Českého poháru žactva je navíc podpořen programem Hvězdy pro hvězdy a každou část poháru navštíví někteří čeští reprezentanti. Do Strakonic zavítali vicemistryně světa Tereza Fišerová, bronzový medailista z ME Tomáš Rak a mistryně světa v Extreme slalomu Veronika Vojtová. Ti bedlivě sledovali počínání mladých slalomových nadějí a podělili se se závodníky o své bohaté zkušenosti.

Veronika Vojtová, která dělala první krůčky na vodě právě v místě konání závodu, procházela se zájemci trať branku po brance a vysvětlovala, jak si se kterou pasáží poradit. „Holky si řekly samy, takže to bylo super. Sice nevím, jak jezdí, ale snažím se rady přizpůsobit jejich věku. Jak si vybavuji, že jsem tehdy jezdila. I když musím říci, že podmínky tehdy a nyní jsou jiné. Hlavně kvalitou vybavení. Navíc jsem tady doma a neváhala jsem ani chvíli do Strakonic přijet. Je tady zkrátka krásně, moc to tu mám ráda,“ uvedla Veronika Vojtová v doprovodu dvou mladých slalomářek a doplnila: „Osobně mě překvapil počet startujících. Tři sta dvacet startů na kolo je obrovský počet, máme zkrátka skvělou základnu. Na to, že jsme maličký stát v porovnání třeba s Francií, kde je také velká základna, jsme na tom opravdu dobře. Máme skvělé podmínky jak pro začátečníky, tak i vrcholové sportovce. Je vidět, že je o náš sport postaráno i do budoucna.“

Projekt Hvězdy pro hvězdy oslovil i další českou reprezentantku Terezu Fišerovou. „Je to podle mě pro děti určitě motivace. Jsem ráda, že se děti zajímají. Přijde mi to jako skvělá myšlenka. Když jsem dostala nabídku se do projektu zapojit, tak jsem to ráda přijala. Děti vidí, že jsme pomalu stejná děcka jako oni, že z toho nikdo jen tak nevyroste. Když budou stále pádlovat a dřít, tak se mohou jednou dostat také hodně vysoko,“ povzbudila mladé závodníky česká reprezentantka a doplnila: „Já měla Strakonice vždy moc ráda. Často jsme sem jezdili i na soustředění, takže si tu atmosféru užívám zpátky. Uvědomuji si, jaké to tady bylo, když jsem byla mladá a pádlovala tady. Mám to v živé paměti a ráda se sem vracím. Jsem tady naprosto spokojená.“

Mužský vodní slalom zastupoval ve Strakonicích Tomáš Rak a evidentně si atmosféru celého podniku užíval. „Mě tento projekt dává velký smysl. Když se zkusím vrátit do dětských let, tak jsem byl nadšený, že jsem se mohl setkat s reprezentanty a získat od nich nějaké rady do závodění. Kdybychom měli motivovat třeba jen jednoho člověka, tak to za to stojí. Přeje i počasí a všichni si to užíváme,“ pochvaloval si atmosféru Tomáš Rak a doplnil: „A co se týče počtu závodníků, jedním slovem skvělé. Rád vidím, že je naše základna široká a stále se rozrůstá. Nejen pro samotný sport je to důležité, ale i pro děti je důležité, že se sportu věnují.“

„Zapojit české reprezentanty do Českého poháru žactva, je perfektní nápad. Je vidět, že děti je všechny znají. Na veřejnosti možná nejsou slalomáři tolik známí, pokud nevyhrají olympiádu, ale mezi dětmi mají velkou popularitu. Navíc si děti řeknou, aby s nimi prošli trať. Projdou ji, něco jim vysvětlí a pro děti je to jednak velký zážitek a jednak přínos,“ kvitoval přítomnost českých reprezentantů ve Strakonicích Václav Vondra.