„Když se dívám na záznam, ještě teď mě jímá hrůza. Chybělo skutečně málo a ten faul měl fatální následky. Kuba spadl z výšky a ve velké rychlosti přímo na hlavu. A přitom je to atlet, hráč, který je neskutečně mrštný. Nic si nepamatuje, utrpěl otřes mozku a skončil v nemocnici. Sudí postupovali v rámci pravidel, víc nemohli, jednoho hráče vyloučili, druhého ne, ale my budeme žádat o další potrestání. Takové zákroky se prostě stávat nesmějí,“ zlobí se generální manažer GBA Lions Radek Novák.

Zarážející na tom všem je i fakt, že domácí klub neměl zajištěnou zdravotnickou službu. „To je zcela nepochopitelné. Nikdo z domácích se neměl k nějaké reakci a pomoc, dlouho se čekalo na sanitku,“ kroutí hlavou.

Pro podobné počínání nemá ani špetku pochopení. „Je to přímo odstrašující případ toho, co by se nemělo dít. Na hřišti byli už střídající hráči, protože výsledek byl jasný. Wiesner tam byl asi tři minuty, Ištok dvě. Kde je nějaká vzájemná úcta? Chápu, že play off se hraje trochu jinak, ale chybí elementární slušnost a soudnost. Tohle mu mohlo ukončit kariéru nebo ho zmrzačit. “ nebere se Radek Novák servítky.

Generální manažer jindřichohradeckého klubu také poukázal na podivně rychlé uzavření případu ze strany svazové disciplinární komise, která už druhý den ráno po zápase pouze potvrdila tresty uložené na hřišti a víc neřešila.

„Dělá to na mě dojem, že se chce celá věc rychle zamést pod koberec. Zápas skončí v devět večer a druhý den v osm ráno už je ze strany disciplinárky rozhodnuto. To je opravdu paradox. My to tak nechceme nechat a počkáme, jak se k tomu postaví zodpovědné orgány basketbalové federace. Už jen kvůli Kubovi, kterému přejeme co nejrychlejší uzdravení, a tomu, jak z jeho zranění byla vyděšená jeho rodina,“ zdůraznil Radek Novák.

K samotné čtvrtfinálové sérii, která jeho týmu ukončila nečekaně brzy sezonu, podotkl, že rozhodly především lepší fyzické parametry na straně Litoměřic a trojice pendlů z nejvyšší KNBL.

„Vyhrála výška a váha. My bohužel nedokázali tohle eliminovat, protože oba naši pivoti, Bzonek a Sondors, kvůli zranění do play off nemohli zasáhnout. A taky nám to tam nepadalo tak, jak bychom si přáli. Všechny zápasy však byly velmi vyrovnané a na stranu soupeře se série převážila i díky tomu, že využíval tři pendly z nejvyšší soutěže. Karlovský, Haiblík a Maděra nás víceméně vyřadili,“ doplnil představitel jindřichohradeckého klubu.