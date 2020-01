Hekele totiž o víkendu rozdrtil konkurenci a s naprostým přehledem vyhrál domácí šampionát.

Do cíle si dokonce přivezl luxusní náskok, dlouho před koncem závodu dobře věděl, že tentokrát jej o vysněný titul už nic nepřipraví. Oslavoval už přímo na trati. Cyklokrosař Emil Hekele ovládl závod mistrovství republiky v Jičíně po skvělém výkonu a dočkal se vysněného úspěchu. Ve dvaačtyřiceti letech.

„Je to zadostiučinění za to celoživotní dílo. Moje rodina to má se mnou těžké, jsem pořád na kole po práci. Neřekl bych, že rozhodly zkušenosti. Rozhodlo srdce,“ prohlásil loštický rodák do kamery ČT Sport.

Cyklistický svéráz Emil Hekele byl blízko skvělého výsledku už před rokem, tenkrát jej ale zradila technika. O to větší chuť měl v neděli.

V sezoně hodně hodně cestoval, tvrdě pracoval, do svého už tak velmi nabitého programu ve studeném počasí zařadil v listopadu dokonce i vidovský cyklokros…

Na těžké trati v Jičíně ale chtěl celému cyklokrosařskému světu ukázat svoji sílu v konkurenci mladíků – profesionálů. „Věřil jsem si i loni, ale bohužel se to nepovedlo kvůli přetrhlému řetězu. Měl jsem perfektní sezonu a o to větší motivaci. Tajně jsem doufal,“ přiznal Hekele.

Ten se zarputilým výrazem ve tváři bojoval s nástrahami, které závodníky čekaly v lesoparku na Čeřovce. Pád ve čtvrtém kole jej zdravě nabudil a o kolo později už muž v černém dresu zavelel k velkému nástupu.

Na skvěle fyzicky připraveného Hekeleho nikdo neměl. Ani mladík Tomáš Kopecký (celkově druhý), ani vítěz tří předchozích šampionátů Michael Boroš, který se letos musel spokojit s bronzem. Pro závodníka ČEZ CT Tábor to není úplně nejpodařenější vyvrcholení domácí sezony, ve které sice vyhrál celkové pořadí Toi Toi Cupu, ale první místo v ČP je jen malou náplastí na prohru v domácím cyklokrosařském šampionátu. Boroš zkrátka titul neobhájil.

V závěrečných metrech Hekele mával divákům, s některými si stihl za jízdy i plácnout. Když proťal cílovou pásku, seskočil z kola.

Okamžitě se vrhl do náručí členů svého fanklubu, kteří mu podél celé trati vytvořili fantastickou podporu.

„Měl jsem tu půlku lidí z Loštic, kteří mi moc fandili. Myslím, že mám nejlepší fanklub v republice, hned po Zdeňku Štybarovi. Musel jsem vyhrát pro fanoušky,“ jásal. Čtyřicátník Hekele byl odměněn za svoji obrovskou výdrž. „Celý život jsem dřel a makal, většina soupeřů na rozdíl ode mě nebyla na vojně, kde jsem prožil dost krušných chvil. Motivace byla obrovská, ale dokázal jsem, že na to mám,“ uvedl pro svazové stránky. Jeden republikový titul přece jen ve sbírce vlastní, ten už je ale notně zaprášený.

A navíc z jiného cyklistického odvětví.

„Titul jsem získal už před třiadvaceti lety na dráze, těžko se to porovnává. Cyklokros je výstavní česká disciplína, já chtěl být od malička cyklokrosařem. Pro mě je tento titul nejvíc,“ prohlásil muž, který si nečekaným výsledkem vybojoval místenku na MS.

„Mistr republiky má podle nominačních kritérií start na mistrovství světa jistý, ale je tam i spoustu dalších kritérií,“ nechtěl předbíhat.

A změní zisk dresu českého šampiona jeho další plány?

„Na Světový pohár nemám peníze, uvidíme, co bude v nejbližších dnech. Teď chci oslavovat titul, pak se rozhodnu,“ doplnil Emil Hekele.