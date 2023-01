„Na Folimanku jsme jeli s cílem prezentovat se kvalitním výkonem, a to se nám zejména v prvním poločase dařilo. Stanovili jsme zejména dva úkoly, kontrolovat doskok a určovat tempo hry a myslím si, že to kluci po většinu utkání plnili. V prvním poločase se nám velice efektivní a útočnou hrou dařilo míč dopravovat do pozic, do kterých jsme chtěli, o čemž nakonec svědčí i počet nastřílených bodů. V druhé půli jsme i kvůli individuálním selháním v útoku často volili špatné řešení, ale na konci zápasu jsme se zase dokázali dostat do nějakého rytmu a hru kontrolovat na obou polovinách hřiště. S obranou jsem spokojený částečně, škoda individuálních chyb, kdy jsme domácím střelcům dopřávali jít do pozic, v nichž jsou nebezpeční. Na druhou stranu celkově to byl kvalitní a týmový výkon, s nímž můžeme být spokojeni. Nyní máme dva týdny pauzu, abychom se dobře připravili na vrchol sezony,“ konstatoval trenér GBA Lions Andrej Červenka.

Jak už jsme informovali, nyní se I. liga rozdělí. Nejlepší tři celky ze skupiny Západ se v nadstavbě utkají doma a venku s trojicí nejúspěšnějších z Východu, přičemž body zůstávají v platnosti a s týmy ze „své“ skupiny už spolu hrát nebudou, takže na každého účastníka čeká porce šesti zápasů. Čtyři nejlepší si poté rovnou zajistí účast ve vyřazovacích bojích, pátý a šestý tým musí do předkola play off.

Jindřichohradecký celek začíná v neděli 12. února ve Svitavách, které bez jediné porážky ovládly skupinu Východ, doma se poprvé představí v pátek 17. února v souboji s brněnskými mladíky (19 hodin).

USK Praha B – GBA Lions Jindřichův Hradec 65:81 (16:24, 31:50, 51:67)

Body: Šafařík 21, Vlk 20, Fuxa 9, Látal 5, Kolář 3, Kraut 2, Kopřiva 2, Havlíček 2, Eduardo 1 – Kheil 26, Borovka 20, Stegbauer 11, Welsch 8, Oupoh 7, Linhart 6, Karasov 2, Ištok 1. Trojky: 7:7. Fauly: 12:17. Trestné hody: 8/12:8/15. Doskoky: 36:41. Rozhodčí: Salvetr, Scholzová. Diváci: 87.

Další výsledky 18. kola

Písek – Plzeň 112:86, Litoměřice – Polabí 82:69, Liberec – Sokol pražský 74:46, Chomutov – Pelhřimov 20:0 kontumačně.

I. liga sk. Západ - po základní části

1. Sokol Písek 18 17 1 1859:1155 35

2. GBA Lions J. Hradec 18 16 2 1614:1266 34

3. Slavoj Litoměřice 18 12 6 1380:1310 30

4. Lokomotiva Plzeň 18 11 7 1444:1358 29

5. Basketbal Polabí 18 11 7 1507:1384 29

6. USK Praha B 18 7 11 1263:1418 25

7. BA Lynx Liberec 18 7 11 1247:1336 25

8. Levharti Chomutov 18 4 14 1306:1571 22

9. Sokol pražský Basket 18 3 15 1210:1547 21

10. GBA Sojky Pelhřimov 18 2 16 1007:1492 20