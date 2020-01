Favorit a mnohonásobný český šampion zahájil zápas naplno a velkým náporem a postupně si budoval náskok. Lions sice postupně ztratili přílišný respekt, ale o příznivější výsledek je připravila neefektivní střelba a také to, že v závěru už neměli morální síly čelit soustavnému tlaku, takže nymburský gigant, který se představil téměř v plné síle, nakonec zvítězil rozdílem 52 bodů.

Julián Beťko, trenér GBA Lions: „Nymburk nás v první čtvrtině zaskočil celoplošným agresivním presinkem. Trvalo nám pět minut, než jsme byli schopni ustát tlak a začít se také angažovat v útoku, kde jsme však kvůli výškové převaze soupeře těžko hledali střelecké příležitosti a střelba zdálky nám moc nešla. Naopak favorit s pravidelnou rotací hráčů hrál rychle dopředu a předvedl fantastickou úspěšnost trojkové střelby. Na to, abychom dokázali velkému favoritovi více vzdorovat, bychom museli předvádět lepší střelbu a neprohrát doskoky rozdílem dvaceti míčů. Naši hráči tři čtvrtiny bojovali a prohrávali rozdílem třiceti bodů, což vzhledem k vývoji nebylo katastrofické. O to víc mě mrzí odevzdanější poslední desetiminutovka, v níž nás hosté válcovali a kterou jsme prohráli o 21 bodů. Gratuluji k postupu lepšímu týmu. My už se musíme soustředit na další duel v první lize.“

Ten jindřichohradecké basketbalisty čeká už v pátek 10. ledna, kdy se v 15. kole opět na domácí palubovce střetnou se Sokolem pražským (19 hodin).

GBA Lions Jindřichův Hradec – ERA Basketball Nymburk 66:118 (22:33, 31:57, 52:83)

Body: Arrington 19, Zuzák 14, Šoula 9, McLaughlin 8, Stegbauer 6, Borovka 3, Stormark 3, Novotný 2, Burda 2 - Hruban 22, Šafarčík 20, Peterka 14, Bohačík 12, Kříž 9, Tůma 9, Rogić 8, Dalton 8, Hankins 7, Booker 4, Pumprla 3, Benda 2. Trojky: 7:18. Fauly: 15:17. Trestné hody: 10/5:16/12. Rozhodčí: Kurz, Nejezchleb.

Další výsledky: Kolín – Děčín 104:99, Chomutov – Ústí nad Labem 65:101, USK Praha – Hradec Králové 100:46, MMCité Brno – Svitavy 74:92, Komfort Brno – Opava 52:140, Opava B – Olomoucko 67:112, Ostrava – Pardubice 67:90.