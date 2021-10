Duel dvou celků ze dna ligové tabulky nenabídl žádné drama. Hradec se v úvodní čtvrtině prezentoval velmi špatnou koncovkou a svému soupeři, který do vzájemného souboje vyhrál jediný zápas, nastřílel pouhých šest bodů. Ani ve druhé periodě se obraz hry příliš nezměnil a Severočeši odcházeli v poločase do kabin s téměř dvacetibodovým náskokem – 24:43.

Zápas v azylu na půdě partnerského Pelhřimova, kam se přesunul kvůli dlouho dopředu vyblokovanému programu hradecké sportovní haly, pokračoval podle nastoleného trendu i po změně stran. Domácí tým sice v jednu chvíli stáhl manko na desetibodový rozdíl, ale nadále se trápil při střelbě a z katastrofální třiatřicetiprocentní úspěšnosti svých pokusů z pole vyčníval pouze nejlepší střelec Jihočechů Torin Dorn, což bylo oproti pěti děčínským dvouciferným střelcům zoufale málo, takže zápas nakonec skončil vysokým vítězstvím Děčína.

Jindřichohradečtí basketbalistů už nastoupili bez dvojice Keith Smith a Thomas Foustka, s nimiž ukončili spolupráci, premiéru v dresu GBA Fio banky si naopak odbyl podkošový hráč Diago Quinn.

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: ”Toto byl zdaleka nejvíce fyzický zápas, jaký jsme dosud hráli. Děčín odvedl skvělou práci, co se týče intenzity obrany, na což jsme nenalezli recept. V zápase byly z naší strany i některé dobré momenty, ale nezbývá nám, než tvrdě pracovat na zlepšení naší hry.”

Marek Welsch, rozehrávač J. Hradce: ”Do zápasu jsme vstoupili hodně laxně. Špatně jsme doskakovali, Děčín měl extra střely prakticky z každého útoku, a to byl kámen úrazu prvního poločasu. Ve třetí čtvrtině se nám díky dobré obraně povedlo vrátit do zpátky do utkání a stáhnout manko na deset bodů, ale pak jsme, bohužel, znovu polevili a výsledkem je další porážka.”

Tomáš Grepl, trenér Děčína: ”Do utkání proti Hradci jsme šli s velkým respektem, protože byl v dosavadních odehraných zápasech nebezpečný až do koncovek. Jsme moc rádi, že se nám podařilo vyhrát. Velmi dobře se uvedli naši noví hráči a měli jsme 28 asistencí, což u nás není zvykem, a to mě na tomto vítězství těší nejvíc.”

Ondřej Šiška, rozehrávač Děčína: ”Jsme moc rádi za druhou výhru v sezoně. Jindřichův Hradec má velmi silný tým, hlavně co se individuálních herních dovedností týče. Do zápasu jsme chtěli jít hlavně s dobrou obranou, což se nám povedlo. Myslím si, že jsme odehráli super utkání.”

GBA Fio banka J. Hradec – BK ARMEX Děčín 66:94 (6:15, 24:43, 53:64)

Body: Dorn 23, Welsch 11, Quinn 9, Linhart 8, Stegbauer 7, Gregory 5, Novotný 3 – Svoboda 20, Nichols 18, Kroutil 16, Prahl 13, Šiška 11, Dodd 8, Žikla 4, Sertič 2, Mach 2. Trojky: 6:8. Fauly: 23:15. Trestné hody: 14/23:10/11. Doskoky: 42:47. Rozhodčí: Baloun, Linhart, Melichárek. Diváci: 315.