„Do utkání jsme vstupovali s jednoznačným cílem vrátit se na vítěznou vlnu po dvou porážkách, byť byly po kvalitním výkonu. Věděli jsme, že bud potřeba zejména velká koncentrace a vyvarovat se chyb na obranné půli. A to hráči splnili na maximum. Po většinu utkání se nám dařilo realizovat herní plán a vyvarovali jsme se individuálních chyb, které nás v předchozích utkáních stály lepší výsledky. Na útočné půli jsme se konečně předváděli více týmové pojetí, hráči si půjčovali míč a ve správný moment nás táhly individuality, které dokázaly být efektivní ve střelbě. Soutěž pokračuje odvetami nadstavby, a my se už těším na vedoucí Svitavy, kterým máme co vracet, i když jsme u nich nepředvedli vůbec špatný výkon,“ konstatoval trenér GBA Lions Andrej Červenka.

Zápas se suverénními svitavskými Tury, kteří ještě ani jednou nezaváhali, je na programu v pátek 3. března (19 hodin)

GBA Lions Jindřichův Hradec – Basket Brno U23 90:49 (22:13, 44:30, 66:42)

Body: Jocys 17, Slowiak 15, Oupoh 14, Kölbl 14, Linhart 12, Singleton 7, Karasov 7, Bzonek 4 – Kubín 16, Křivánek 7, Půlpán 6, Dáňa 6, Houzar 4, Nečas 4, Chlubný 3, Rygl 3. Trojky: 12:4. Fauly: 17:16. Trestné hody: 6/9:9/15. Rozhodčí: Jeřáb, Perlík. Diváci: 300.

I. liga - nadstavbová skupina C o 1. až 6. místo

1. Tuři Svitavy 21 21 0 1966:1222 42

2. Sokol Písek 21 19 2 2164:1390 40

3. GBA Lions J. Hradec 21 17 4 1846:1469 38

4. Basket Brno U23 21 15 6 1655:1530 36

5. BC Nový Jičín 21 15 6 1733:1612 36

6. Slavoj Litoměřice 21 13 8 1594:1529 34