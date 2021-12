Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Toto byl pravděpodobně náš nejhorší střelecký výkon. Za dva body jsme proměnili jen pětadvacet procent pokusů a měli jsme osmnáct ztrát. Neodvedli jsme dobrou práci v zakončování jednoduchých střel z vymezeného území. V obraně jsme nedokázali zastavit nájezdy, ani bránit hru zády ke koši. Čeká nás plno práce a potřebujeme v sestavě naše zraněné hráče. Chybí nám rozehrávač a očividně i nejlepší střelec celé ligy Torin Dorn. Těšíme se, až budeme opět v plné síle.”

Kryštof Vlček, asistent trenéra Opavy: „Jsme moc rádi za vítězství, občas je pro nás těžké splnit roli favorita. V tomto duelu se nám to povedlo hlavně díky tomu, že jsme byli schopni zastavit rychlý protiútok Jindřichova Hradce, v němž je velmi nebezpečný, protože má mladé atletické kluky. Za to bych naše hráče rád pochválil, stejně jako Radovana Kouřila, jenž zahrál perfektní zápas. Dělal všechny své spoluhráče lepšími, a tak by měl podle mě rozehrávač působit. Navíc výborně nahradil zraněného Kubu Šiřinu. Ještě chci hodně pochválit Honzu Mičku, který hrál velmi sebevědomě, odvážně, tvrdě a podle mě to byl jeho nejlepší zápas.”

Filip Novotný, křídlo J. Hradce: „Od začátku jsme bojovali, ale bylo vidět, že hosté mají týmovou hru, hrají společně strašně dlouho a i bez klíčového hráče jsou schopni hezkých akcí založených na pohybu míče. My bohužel nepokryli doskoky. Máme před sebou stále hodně práce, ale máme na čem stavět a budeme směřovat jen vzhůru.”

Jihočeši nadále uzavírají tabulku nejvyšší soutěže a v dalším kole je po vánočních svátcích čeká v úterý 28. prosince utkání na palubovce Děčína.

GBA Fio banka Jindřichův Hradec – BK Opava 69:103 (14:32, 29:55, 44:78)

Body: Novotný 20, Brown 12, Victor 11, Borovka 11, Welsch 8, Stegbauer 5, Quinn 2 - Kouřil 17, Mička 16, Švandrlík 14, Gniadek 10, Markusson 10, Klečka 9, Zbránek 8, Jurečka 8, Dragoun 6, Kvapil 5. Trojky: 13:12. Fauly: 15:13. Trestné hodx: 10/13:9/14. Doskoky: 40:49. Rozhodčí: Vyklický,Kapaňa, petrák. Diváci: 350.