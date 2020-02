Skvěle obsazený basketbalový turnaj juniorů Young Guns GBA Invitational pokračoval na jihu Čech dalšími zápasy.

Basketbalisté GBA Lions ve svém druhém utkání na turnaji podlehli Slovensku 76:86. | Foto: GBA JH

Jindřichohradecká Get Better Academy podlehla slovenskému národnímu týmu do 18 let, Písek uspěl i podruhé, když si poradil s Mnichovem a má nakročeno do finále. V sobotu 15. února jsou na programu závěrečné zápasy ve skupinách, o den později pak v Jindřichově Hradci klání vyvrcholí souboji o konečné umístění.