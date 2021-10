Od letošního roku odstartovala Česká asociace univerzitního sportu po vzoru Spojených států nový koncept univerzitních soutěží. Jednou z nich je také zmíněná Univerzitní futsalová liga, v jejímž premiérovém ročníku se vítězně představili plejeři z Jihočeské univerzity.

Skóre otevřeli Jihočeši už v 8. minutě, kdy po asistenci Strapka překonal domácího gólmana Rychnu kapitán Českobudějovických Pecka. O dvě minuty později znásobil vedení Bartoš a zajistil svému týmu vydařený vstup do zápasu.

Snížení přišlo na řadu až ve 14. minutě, kdy Kýček našel Hnídka, který poprvé překonal gólmana hostí. Tři minuty před odchodem do šaten si dvougólové vedení svého týmu ještě pojistil po individuální akci Zástěra.

Začátek druhé půle přinesl rychlý zvrat, který si vysloužil potlesk domácích fanoušků. V prvních třech minutách se nejprve podruhé trefil Hnídek a poté na 3:3 vyrovnal Kolář.

Jihočeši nemohli znovu najít recept na obranu Plzeňských až do pětatřicáté minuty, kdy je Bartoš svou druhou trefou poslal znovu do vedení, které už si do finálního hvizdu dokázali udržet.

V posledních sedmi minutách se domácí snažili vyrovnat pomocí power-play, které se jim ovšem nevydařilo podle představ a po několika nevydařených ztrátách balonu inkasovali ještě dvě branky, které rozhodly o konečném výsledku.

„Bylo to velice těžké utkání. Nebylo ještě tolik času, ale snažili jsme se něco natrénovat a jelikož se někteří známe z fotbalu, tak jsme byli celkem sehraní,“ řekl k výkonu kapitán JU Tomáš Pecka, který nastupuje také v první futsalové lize za českobudějovické Dynamo.

„Jsme moc rádi, že po té korona-pauze můžeme zase hrát a potkávat se na hřišti. Úroveň soutěže je podle mě velká. Hraje se v rychlém tempu, je vidět ta dynamika a taktika. Hodnotím to velice pozitivně,“ dodal nadšeně.

„Utkání hodnotím celkem negativně. Byli jsme hodně zbrklí. Kluci ještě nemají zažité futsalové návyky, protože to jsou fotbalisti. Myslím si ale, že to zlepšíme a výkony budou jen lepší a lepší. Kvalita zápasu byla vysoká. Věřím, že změříme síly i s ostatními týmy. Těším se na to a uvidíme, jak to dopadne,“ sdělil po zápase méně spokojený lodivod ZČU Radek Rychna.

ZČU - JU 3:6 (1:3)

Branky: 14. Hnídek (Kýček), 27. Hnídek (Trojanec), 28. Kolář (Suchý) - 8. Pecka (Strapek), 10. Bartoš (Sigmund), 22. Zástěra, 36. Bartoš (Kalousek), 44. Císař, 44. Strapek. ŽK: Kolář. Rozhodčí: Pelikán - Vomastek. Diváci: 15.

ZČU: Rychna (Pícha) - Kolář, Hnídek, Suchý, Kýček, Síbal, Osvald, Vatecha, Tichý, Sup, Trojanec.

JU: Hučík (Dřevojan) - Císař, Bartoš, Strapek, Sigmund, Zástěra, Kalousek, Pecka, Hušek.

Autor: Martin Boška