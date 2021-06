Premiérový ročník turnaje zorganizovaly Golfový klub Hluboká nad Vltavou na svém hřišti ve spolupráci s Českou golfovou asociací hendikepovaných a nadačním fondem Naděje pro Erička, jehož hybnou silou je bývalý reprezentační hokejový obránce a Erikův děda Milan Nedoma. „Jsme strašně rádi, že se celá akce takhle podařila. Záměrem fondu je pomoci nejen Eričkovi, ale i dalším nemocným a handicapovaným dětem. Co nejvíce je přiblížit životu jejich zdravých kamarádů a pomoci i jejich rodičům,“ uvedl.

Tváří turnaje byl trojnásobný nejlepší hráč hokejové extraligy a posila extraligového Motoru Milan Gulaš. „Jsem moc rád, že jsem se mohl zúčastnit a pomoci, když je to potřeba. Vůbec jsem neváhal,“ ujistí.

Kromě Gulaše se zúčastnili také jeho současní spoluhráči z Motoru Roman Vráblík s Petrem Šenkeříkem i trenér Jaroslav Modrý. Golfové hole vzali do ruky rovněž někdejší českobudějovický kapitán Radek Ťoupal i bývalý útočník a hlavně úspěšný trenér Karel Pražák. „Za Karla Pražáka jsem strašně rád. Byl to právě on, kdo mě kdysi přivedl do Budějovic. Byl jsem mile překvapen, že dorazil,“ nezastíral Nedoma.

Suma 93 tisíc korun byla vybrána z účastnických vkladů, ale právě hráči Motoru mezi sebou navíc ještě uspořádali sbírku.

O výsledky tentokrát nešlo, ale přesto. Vítězem se stal obránce Motoru Roman Vráblík. „Vůbec jsem to nečekal, protože nemám nic nahráno. Kromě tréninků se snažím věnovat dětem, golf je hodně náročný na čas,“ nechal se slyšet vítěz turnaje.

Jeho spoluhráč Petr Šenkeřík skončil třetí, Milan Gulaš sedmý a trenér Jaroslav Modrý desátý.

Příští rok je v plánu druhý ročník golfového turnaje, ale vyloučen není ani exhibiční hokejový zápas. „O něm jsme přemýšleli, ale překazil nám to covid. Hrát hokejovou exhibici bez diváků nedávalo smysl. Ale do budoucna o tom určitě uvažujeme,“ přikývne Milan Nedoma.