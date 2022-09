Branky: 14:20 M. Tácha, 40:26 D. Braun, 48:54 J. Štěpánek - 14:57 M. Bláha, 27:45 J. Král. Vyloučení: 4:7. Využití přesilovek: 1:0. Střely na bránu: 33:28.

Dvě stovky diváků si našly cestu do Highlanders arény. Poprvé se na hřišti pod Libínem hrála extraliga mužů a stálo to za to. Drama od začátku až do konce rozhodli domácí minutu před koncem prodloužení.

Po začátečním oťukávání to postupně začalo vřít před oběm brankami. Oba gólmani však byli pozorní. Do vedení šli necelou minutu před koncem první třetiny domácí, když sehráli skvěle přesilovku. Křižnou přihrávku od modré od Kaláta poslak Braun před bránu na Táchu a ten se do odkryté části pardubické svatyně nemýlil. Když to již vypadalo, že půjdou domácí na první přestávku s náskokem, napřáhl za modrou hostující Bláha a jeho bomba skončila v domácí svatyni.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Drama pokračovalo i v prostředním dějství, hodně se i vylučovalo, a tak bylo před oběma brankami živo. Spokojenější však po druhé třetině odcházeli do kabin hosté po přesném zakončení Krále.

Poslední třetina patřila jednoznačně domácím. Jakoby všichni zapomněli na tvrdou hru, vůbec se nevylučovalo a domácí se na dlouhé minuty usadili v okolí pardubické branky. Domácí gólman Pixa se však musel mít na pozoru při nepříjemných výpadech soupeře. Aktivita však byla na domácích hokejkách a odměnou Prachatickým byl vyrovnávcí gól Brauna po skrumáži před brankou soupeře. Do konce základní části se ani přes velkou snahu domácích nic nestalo, a tak se šlo na prodloužení.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Před týdnem si prodloužení tří proti třem Prachatičtí vyzkoušeli v Dobřanech. Tehdy se nerozhodlo a Horalové následně slavili na nájezdy. Hra tří proti třem je spíše taktický boj, kdy se po hřišti hlídají dvojičky soupeřů. První velkou šanci měli hosté a při Pixovi stáli všichni svatí, když míček minul jeho svatyni o pár centimetrů. Radost nakonec vypukla v domácích řadách, když minutu a šest sekund před koncem rozhodl Jiří Štěpánek. Horalové tak podruhé slaví dva body.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Prachatičtí se znovu přesvědčili, že se dá v extralize hrát s každým. Pardubický Svítkov přijel po dvou vysokých výhrách pod Libín v roli favorita. Dva body však zůstaly doma. Dík za to patří nejenom hráčům, ale i skvělým fanouškům. Ti mají další možnost zafandit Horalům hned ve středu, kdy Prachatičtí hrají od 13 hodin proti Ústí nad Labem.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Horalové se po třech odehraných zápasech posunuli na osmé místo tabulky. Ústecká Elba je sice pátá, ale má jen o dva body více a odehráno o dva zápasy více.