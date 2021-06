Hlubocký golfový areál se mění, hodnoty ale zůstávají. „Stále klademe veliký důraz na juniorský golf,“ popisuje jednu z velkých priorit ředitel jihočeského Golfového resortu Hluboká nad Vltavou Antonín Loužek.

Golf pod zámkem, Hluboká je mezi třemi nejlepšími hřišti v ČR | Video: Deník/ Kamil Jáša

Se svým realizačním týmem už v zimě pracoval, jako by pandemie do Evropy nedorazila. A proto ti, kteří pod hlubocký zámek přijedou, zaregistrují okamžitě velké změny. Už od parkoviště. „Od golfistů mám velmi dobrou zpětnou vazbu,“ přikyvuje Loužek, který se možná přímo ke hře sám nedostane tak často jako v minulosti, a jak by asi chtěl, ale všechno mu vynahrazují spokojené pohledy návštěvníků. „Vylepšili jsme zázemí, ale hlavně přišly i změny na hřišti,“ popisuje zvýšení obtížnosti a atraktivity. „Vybudovali jsme několik jezírek, ne malých,“ ukazuje Antonín Loužek do prostoru před klubovnu, kde jsou některá z nich a odkud až k terase klubovny doléhá roztomilé kuňkání žab. „Jezírka se nám podařilo strategicky výborně umístit,“ nahlíží ředitel golfového klubu do plánů, které jsou už přetaveny v realitu. „Znamená to, že hráči musí jinak přemýšlet o golfu, jinak musí zvažovat výběr hole, musí volit jinou taktiku.“