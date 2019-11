Hecboj píše svůj pozoruhodný příběh už více než čtvrt století

Sport je od nepaměti nevyčerpatelnou studnicí pozoruhodných příběhů. Jeden takový se už dlouhých dvacet šest let píše také v Táboře. A co na tom, že v čase, kdy každoročně zapisuje do své historie novou kapitolu, bývá venku nevlídno a lidé jsou až po uši zaboření v předvánočním shonu. Když se totiž mezi sportovci z Tábora a okolí řekne Hecboj, dobře vědí, že právě pod tímto názvem naleznou ten nejlepší lék proti uvedeným strastem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník