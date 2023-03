Písecké házenkářky v 20. kole MOL ligy remizovaly se slovenskou Šaľou 33:33. Jihočešky přitom proti aspirantovi na celkové prvenství v elitní česko-slovenské soutěži přišly o výhru dvanáct vteřin před koncem.

Házenkářky Písku doma uhrály se Šaľou bod. | Foto: Jan Škrle

Utkání nabídlo vyrovnaný souboj, plno gólů i řadu pohledných akcí. Písek měl zpočátku lepší střeleckou mušku a v 18. minutě Korešová zvyšovala už na 12:7, což byl největší náskok v celém utkání. Kvalitní protivník však nepanikařil a do přestávky stáhl manko na rozdíl jediné trefy – 17:16.

Po změně stran pokračovala přetahovaná o každý gól. Hráčky Šaľy dokázaly vývoj strhnout na svou stranu a nejvíce vedly o tři trefy, domácí házenkářky však ztrátu smazaly a v závěru se dostaly třikrát do jednobrankového vedení. Když Eva Svobodová v čase 59:12 proměnila sedmimetrový hod (33:32), zdálo se, že oba body zůstanou u Otavy, ale dvanáct vteřin před koncem z poslední akce srovnala Vargová. O domácí góly se tradičně nejvíce podělily Alena Stellnerová (9) s Ivetou Korešovou (8), na straně soupeřek jim sekundovala Olívia Ščípová (8).

„Částečně zavládlo zklamání, protože vyrovnání přišlo až těsně před koncem. Jinak bychom však vzhledem k průběhu, kvalitě soupeřek i zranění jedné z hráček naší základní sestavy měli být s bodem spokojeni. V tabulce výsledek sice mnoho neřeší, ale zápas nám ukázal, že se můžeme měřit a hrát o vítězství s každým soupeřem,“ poznamenal písecký trenér Jan Pavlovský.

Bod pro slovenský celek znamená, že stále ještě může pomýšlet na triumf v MOL lize, když na vedoucí Dunajskou Stredu dvě kola před koncem ztrácí dva body. Hráčky Sokola zůstávají šesté (z českých týmů třetí a už mají zajištěný postup do play off o titul) a v tabulce ještě mohou přeskočit pražskou Slavii. Interliga má nyní reprezentační přestávku a po ní se v sobotu 15. dubna Písek vypraví za nejvzdálenějším soupeřem do východoslovenských Michalovců.

Sokol Písek - HK Slovan Duslo Šaľa 33:33 (17:16)

Branky: Stellnerová 9, Korešová 8, E. Svobodová 5/2, M. Svobodová 4, B. Velková 2, Boorová 2, Plojharová 1, Hanzelínová 1, Chlupová 1 – Ščípová 8/3, Vargová 7/1, Takáčová 5, Königová 5, Ušiaková 3, Rácková 2, Pastoreková 1, Somogyi 1, Pócsiková 1. Sedmimetrové hody: 3/3:4/4. Vyloučení: 3:4. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (Ščípová). Rozhodčí: Moravec, Tůma. Diváci: 256.

Další výsledky 20. kola

Zlín – Michalovce 23:34, Kynžvart – Dunajská Streda 23:28, Plzeň – Stupava 37:22, Most – Poruba 27:24.

MOL liga

1. HC DAC Dunajská Streda 20 17 0 3 592:470 34

2. HK Slovan Duslo Šaľa 20 15 2 3 600:523 32

3. Iuventa Michalovce 20 14 0 6 590:491 28

4. DHK Baník Most 20 13 2 5 583:519 28

5. DHC Slavia Praha 19 12 0 7 555:495 24

6. Sokol Písek 20 11 2 7 622:585 24

7. DHK Zora Olomouc 19 7 3 9 514:518 17

8. DHC Plzeň 20 8 0 12 557:592 16

9. Házená Kynžvart 20 7 1 12 554:544 15

10. Handball club Zlín 20 6 1 13 510:626 13

11. DHC Sokol Poruba 20 3 0 17 452:539 6

12. AHT HC Tatran Stupava 20 0 1 19 421:648 1