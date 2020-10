Proč jste se rozhodli po dlouhých letech vyzkoušet právě teď druhou ligu? A proč jste se k tomu neodhodlali už někdy dříve?

Právo postoupit do druhé ligy jsme získali v loňské sezoně vítězstvím ve skupině Jih krajského přeboru a po zralé úvaze uvnitř klubu jsme se rozhodli posun o soutěž výš přijmout. Dříve nám v tom bohužel bránil nedostatek jak organizačních, tak finančních sil. Postup jsme si také chtěli vybojovat sami na hřišti a nepostupovat případně z druhého nebo třetího místa.

Dlouhé roky jste hrávali jako Absolut team, nyní jste z ničeho nic Slovan Černý Dub. Co stojí za tuto změnou?

V rámci postupné transformace futsalového hnutí se Svaz futsalu České republiky rozhodl, že každý z klubů musí ke konci tohoto roku disponovat právní subjektivitou. Na tuto povinnost jsme se tedy rozhodli zareagovat vnořením se pod Slovan Černý Dub, za což bychom touto cestou ještě jednou rádi tomuto klubu poděkovali. V soutěži pak vystupujeme pod názvem Absolut Černý Dub.

Zůstává šéfem klubu i nadále jeho zakladatel Jan Pirnos, nebo už vedení převzala mladší generace?

Určitě zůstává. Bez něj by Absolut nebyl. Pravdou však je, že z velké části jsem přebral organizaci klubu já spolu s dalšími kluky z týmu. Nicméně Jan Pirnos určitě šéfem klubu zůstává a pevně věřím, že tomu ani v budoucnu nebude jinak.

S jakým cílem jste do druhé ligy šli?

Popravdě jsme si žádné konkrétní předsezónní cíle nedávali. Po letech v českobudějovické skupině krajského přeboru jsme se hlavně těšili na nové soupeře. Určitě však chceme hrát ve druhé lize důstojnou roli, užít si ji a uvidíme, na co to bude v konečném účtování stačit.

Znali jste alespoň přibližně kvalitu nových soupeřů?

Naše aktuální soupeře jsme z větší části měli možnost vidět jen při působení Dynama ve druhé lize v předminulé sezoně. Jinak jsme se s nikým z nich ještě neutkali. S jejich kvalitou se tak seznamujeme postupně. Stejné to však mají i oni s námi. Jsme pro celou naši skupinu velkou neznámou.

Máte poměrně širokou soupisku. Budete spoléhat především na kádr, který si postup vybojoval?

Je pravda, že soupisku máme opravdu širokou. Nicméně již nyní v probíhající sezoně se nám osvědčilo, že je výhodou mít v případě potřeby kam sáhnout. Na zápas do Plzně s námi například odcestoval i bývalý ligový fotbalista Zdeněk Linhart, jenž jinak nastupuje spíše sporadicky. Vedle hráčů, kteří si postup vybojovali, jsme však také před či během sezony posilovali.

V prvních třech kolech jste nebodovali, ale pokaždé jste prohráli velice těsně. Co vám úvod soutěže napověděl směrem k celé sezoně?

Bude to znít možná trochu paradoxně, ale navzdory tomu, že jsme zatím třikrát prohráli, nám utkání ukázala, že se nemáme čeho bát a svou kvalitou do druhé ligy patříme. Pevně věřím, že má slova potvrdíme hned v dalších zápasech a začneme sbírat body, které nám zatím ke spokojenosti chybí.

Kde a v jakém termínu hrajete své domácí zápasy?

Domácí zápasy hrajeme vždy v pátek ve Sportovní hale v Českých Budějovicích. Výkop je zpravidla ve 20.30, případně někdy o půl hodiny později.

Doma jste nastoupili zatím jen jednou. Kolik dorazilo diváků a věříte, že na druhou nejvyšší soutěž budou chodit ve větším počtu?

Naše zatím jediné domácí utkání jsme vzhledem k aktuální situaci byli bohužel nuceni odehrát bez diváků. Fanouškům jsme však alespoň prostřednictvím naší facebookové stránky Absolut Černý Dub nabídli ze zápasu video-stream. Ten byl poměrně hojně sledovaný, a tak pevně věříme, že si posléze najdou cestu i do hlediště. Kolik jich však nakonec bude, to pro nás zatím zůstává otázkou. Tímto bych rád všechny příznivce futsalu či fotbalu na naše domácí utkání pozval.

Jak je druhá liga náročná finančně? Skládáte se na provoz sami, nebo se vám podařilo sehnat sponzory?

Oproti loňské sezoně jsme museli rozpočet navýšit zhruba desetinásobně. Jedná se tedy o markantní nárůst. Finance se nám však podařilo dát dohromady jak z vlastních zdrojů, tak s pomocí sponzorů. Těm jsme za jejich podporu, obzvláště v této době, velice vděční.

Je složité skloubit ve vašem týmu futsal s „velkým“ fotbalem, který prakticky všichni vaši hráči provozují?

Musím říct, že složité to je. Fotbal nám promlouvá jak do tréninků, tak i do zápasů, a v drtivé většině má přednost. O této skutečnosti však dlouhodobě víme, bereme ji a zvládáme s ní fungovat. Všem spoluhráčům musím poděkovat. Není legrace během víkendu odehrát zápas ve fotbalu i ve futsalu.

Bylo náročné zvyknout si na větší cestování, které je s vyšší soutěží spojeno?

Už za sebou máme cestu do Kadaně, kde jsme si zkusili, že i po této stránce to pro nás bude velice náročná soutěž. Nejblíže to totiž máme k soupeřům do Prahy, respektive Plzně. O této skutečnosti jsme však dopředu samozřejmě věděli a nezbývá nám nic jiného, než se s ní popasovat.

Z FC 30 vás přicházejí posílit na zimní měsíce Petr Bouchal s Filipem Vaňkem. Co od nich očekáváte?

Předně bych chtěl vedení klubu FC 30 poděkovat za jejich uvolnění. Od obou si slibujeme zkvalitnění kádru. Bouchy nám výrazně vyztuží zadní řady, kam přinese své zkušenosti a tvrdou střelu. Filip bude na soupeře platit svou dynamikou a famózní levačkou. Za náš tým doufám, že nám, před svým návratem do mateřského klubu, pomohou v co nejvíce zápasech. Tímto máme jinak kádr uzavřený a troufám si říct, že vedle hráčů prvoligového Dynama, kde ostatně působí celá řada našich bývalých spoluhráčů, máme na soupisce momentálně nejlepší hráče z Českobudějovicka, kteří se chtějí futsalu na této úrovni věnovat.

V současné době je u nás kvůli pandemii koronaviru veškerý sport zmrazen. Připravujete se alespoň nějak individuálně?

Každý z nás má pokyny ze svého fotbalového klubu, které se snaží plnit. Na restart soutěže tedy chceme být v rámci možností připravení co nejlépe, i když je jasné, že s plnohodnotným tréninkem se to pochopitelně vůbec nedá srovnávat.