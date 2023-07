Už v dopoledních hodinách bojovaly o body do hodnocení Českého poháru naděje v žákovských kategoriích a medailovou radost v nich požila i více než dvacetičlenná enkláva závodníků domácího Triathlon teamu Tábor. Mladší žákyně Adéla Hadravová slavila ve své kategorii prvenství. Mezi žáky 8 – 9 let si vydobyl stříbro Petr Kříž a dvěma bronzovými umístěními přispěli do domácí medailové sbírky Filip Richter a Alžběta Šoulová v kategorii 10 – 11 let.