Nikola Musilová (NV) potvrdila letošní sprintérský primát v kraji dalšími dvěma časy na 60 metrů pod osm sekund – v rozběhu 7,91, ve finále 7,83, za což bylo druhé místo v kategorii 14letých. Mezi patnáctiletými vybojoval stříbro v oštěpu Ondřej Nový (Čéč) se 46,55 metru, Žaneta Pivcová (JH) byla třetí v kouli, když se 12,65 zůstala těsně před svým nejlepším výkonem v kraji.

Z dalších výkonů prvního dne: 60 m 11 let Jan Kubák (ČD) 9,27, Tomáš Nevěřil (VA) 9,30, Lucie Blažková (ČD) 8,94, Natálie Kovářová (JH) 9,31, 12 let Tomáš Čoka (Čéč) 9,15, Rostislav Pivec 9,19, Kamila Knotková (oba JH) 9,17, 13 let 7. Jan Čoka 8,06, 8. Kateřina Hlaváčová (oba Čéč) 8,40, 15 let 7. Lukáš Vacek (ČD) 7,55, 150 m 13 let Jan Čoka 19,44, Hlaváčová 20,63, Nina Toušková (VA) 21,32, 100 přek. 15 let Vacek 16,43, 1500 m 15 let 10. Matěj Moravec (JH) 4:57,25, výška 11 let 4. Zuzana Motejlová (Čéč) 123, 6. Blažková 123, 4. Nevěřil 127, dálka 13 let Hlaváčová 464, 15 let Lenka Kollarová (Čéč) 472, Vacek 610 (protivítr 1,1), koule 14 let 4. Veronika Tylová (ČD) 10,73, oštěp 15 let 8. Adam Czepiec (VA) 35,60.

Úterní výsledky agentury do večera nevydaly.

Při Zlaté tretře Evropy v Ostravě vytvořil Jiří Polák (Sokol ČB, trenér Tomáš Najbrt) nový krajský rekord na 150 metrů časem 15,39. Rychlejší byli jen Cissé z Pobřeží Slonoviny 15,15 (rekord mítinku), Burnet (Niz.) 15,34, Guliev (Tur.) 15,38 a Rogers (USA) 15,38, na Polákově štítě zůstali 6. Jan Veleba 15,51 a Ján Volko 15,54! Budějovický talent vede v této disciplíně českou tabulku. Až do včerejška byl jihočeský rekord 16,07 a držel jej z loňska rovněž Polák. Na Zlaté tretře starý výkon překonal také Tomáš Němejc (Sokol), čtvrtý v B-běhu výkonem 15,94.