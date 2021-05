Pořadatelé triatlonového závodu XTERRA Czech, který patří do světového a evropského poháru v terénním triatlonu a je jedním z nejznámějších závodů v České republice, potvrdili jeho konání v roce 2021. Tradiční podnik zapíše svůj osmnáctý ročník v Prachaticích 19. a 20. června.

Francouz Arthur Serrieres bude útočit na třetí vítězství v XTERRA Czech v řadě. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Čekání se jak pořadatelům, tak především sportovcům, vyplatilo. Ústup epidemie, ale také nastavení rozumných opatření umožní uskutečnit závod XTERRA Czech jen s menšími omezeními. O to hlavní, špičkový sportovní zážitek, však nikdo nepřijde. Důležitou zprávou pro všechny sportovce je, že závody pro dospělé, které jsou hlavním tahákem XTERRA víkendu, zůstávají otevřené i amatérům. Do závodu se tak na webu www.xterra.cz může přihlásit naprosto kdokoli a vybrat si dokonce ze dvou délek tratí triatlonu. Ovšem pozor, je k dispozici jen limitovaný počet 400 míst, kdy již téměř 250 startovných je prodáno. Novinkou je také, že registrace budou uzavřeny již 5. června. Nebude tak možnost přihlásit se na místě. „Musíme připravit veškeré zázemí dle hygienických norem, a proto musíme s předstihem znát přesný počet závodníků. Povedeme evidenci řady dokumentů, a proto jsme nuceni dočasně omezit přihlášky na místě,“ vysvětluje situaci Michal Piloušek, ředitel závodu. Pořadatelé byli nuceni zrušit všechny akce „zdarma“, to znamená kategorie dětí i charitativní běh městem. Z pochopitelných důvodů se také neuskuteční hudební festival pod širým nebem.