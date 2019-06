Tábor - Eliška Říhová. Jste-li fanouškem sportu a speciálně triatlonu, tohle jméno si dobře zapamatujte. Šestnáctiletá naděje Triathlon Teamu Tábor se objevila na závodní scéně teprve před pár měsíci a zazářila natolik, že o uplynulém víkendu oblékla barvy české reprezentace v Závodě olympijských nadějí v Příbrami.

Eliška Říhová. | Foto: Archiv Triathlon Teamu Tábor

Táborský trenér Michal Háša ji v jednom ze svých hodnocení právem označil jako kometu na současném triatlonovém nebi. „Ještě před dvěma lety závodila Eliška na letní olympiádě dětí a mládeže v Brně jako akvabela. Právě tam mne na ni její trenérka upozornila,“ vypraví kouč Triathlon Teamu. „Loni v září se Eliška objevila na našem domácím aquatlonu s maminkou a ptali se, zda by to u nás nemohla zkusit. S triatlonem tedy začala teprve v říjnu loňského roku,“ dodal na adresu závodnice, která si pro sebe mezi tuzemskými dorostenkami okamžitě rezervovala stupně vítězů. V aquatlonovém Českém poháru vyválčila v této kategorii bronz, ale v hodnocení žen se paradoxně vyšplhala ještě o stupínek výš. Na „bednu“ se Eliška Říhová prodrala i v dalších republikových startech a není divu, že ji reprezentační trenéři zahrnuli do svých plánů.