Trať dlouhou 5250 metrů s převýšením 550 metrů zdolala za 31:29 a v cíli byla první s náskokem 4:10 minuty! Před týdnem zvítězila na 3000 m ve II. lize v Sušici časem 10:00,97 rozdílem 70 sekund, tedy ve svém druhém nejlepším výkonu na této trati v životě – na prahu sezóny je reprezentantka ČR v běhu na lyžích ze Ski Klubu Šumava, kterou trénuje Martin Koukal, ve skvělé formě a můžeme od ní letos očekávat velké věci i na atletickém oválu!

Z mistrovském závodě mužů obsadil na trati 11 410 m s převýšením 880 metrů výtečné šesté místo Jan Macoun (27) ze Sokola ČB v čase 55:35. Další výsledky Jihočechů – muži: 10. Martin Frelich (48, Sokol ČB) 1:02:42, junioři (5250 m): 6. Šimon Řehula 32:36, 9. Petr Lukš 34:18, 14. Petr Bahenský 36:08, 18. Ivan Brejška 37:56, juniorky: 9. Anežka Gutwirthová 44:03, 11. Diana Štráchalová (všichni Sokol ČB) 46:13.

Závody v Sušici: ml. žáci 60 m a dálka Radovan Krejčí 8,76 a 406, žákyně Lea Vilhelmová 8,56 a 496 w (487), dor. Kateřina Strusková 487.

Rychlá dráha v Písku

Společný krajský přebor dospělých a dorostu v atletice pro Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj proběhl v Písku. Jihočechům přinesl na dva tucty nejlepších letošních výkonů v kraji! Urodilo se tady například prvních letošních deset nejlepších časů žen na 100 metrů! Tereza Babická (Sok) zaběhla letos nejlepších 100 a 300 překážek dorostenek v ČR.

Z výkonů (nejlepší 2019 jsou tučně): 100 m Matouš Boudný (Sok) 10,94, Nikola Ježková (NV) 12,60, Tereza Kršová (VS) 12,81, Kamila Pilíková (ČZ) 12,85, Adéla Jedličková (Sok) 12,92, dor. Dominik Markvart (Ves) 11,30, Lurdes Gloria Manuelová (15) 12,88, Kateřina Marušová 12,92, Barbora Cílková (všechny VS) 12,98, 200 m Boudný 22,92 – letos druhý v kraji, Ježková 25,87 w, dor. Lukáš Svědínek (Sok) 23,91, Pavla Krejčí (Čéč) 26,90 w, 400 m Marek Strnad (NV) 50,91 – druhý, dor. Ondřej Gloza 53,75, Filip Holoubek (oba Sok) 53,84 – druhý, Manuelová 61,25 – nejlepší žákyně roku, Lia Vilhelmová (Čéč) 61,42, 800 m Jakub Škrdleta (VS) 1:55,41, Matyáš Jánský (Sok) 2:01,24 - třetí, Gloza 2:04,82, Jana Melichová (Čéč) 2:21,82 – druhá, Barbora Hejnová (Sok) 2:22,87, dor. Andrea Nikodémová 2:29,20, Daniel Gribbin (ČD) 2:11,01, 1500 m Roman Budil (Pí) 3:59,75 – druhý, Veronika Piklová (ČD) 4:59,23, Adéla Bělohlavová (Sok) 5:06,52, dor. Jakub Budil (Pí) 4:18,80, Eliška Zaňáková (Ves) 5:38,23, 3000 m Ondřej Kohout (Chyš) 9:43,29 – třetí, Radek Kofroň 9:52,42, dor. Tereza Kratochvílová 11:26,36, 100 přek. Nela Nikodemová 15,56, Ježková 15,75, dor. Tereza Babická (všichni Sok) 14,02, Karolína Mášková (Be) 15,60 – druhá, 110 přek. jun. Matyáš Móri (VS) 16,86 – druhý, dor. David Czepiec (ČD) 17,15, 300 přek. dor. Babická 42,97, Pavla Basíková 48,98, Anna Borová (obě VS) 50,76, 400 přek. Stefanie Grafová 69,23, Lucie Jinderlová (obě Sok) 69,37 (další závodnice Sokola Magdalena Burdová, toho času v USA, běžela 18. května v Hobbsu 63,05), výška Jan Kabíček (VS) 187, Alena Panovská 170, dor. Ondřej Vojta (NB) 183, Julie Kotalíková (VS) 167 – druhá, tyč Urs Gysel (NV) 335, Pavla Buřičová (VS) 275, dor. David Hašek (NV) 355, dálka Móri 607, Boudný 601, Záhorová (VS) 567, Jedličková 522, dor. Tomáš Kratochvíl 720, David Jodl (oba Sok) 677 – třetí 16letý v kraji všech dob za velkou trojkou Kratochvíl-Couf-Pour, Zbyněk Zeman (JH) 619, Svědínek 601, Jitka Maršálková (Sok) 531 – nejlepší žákyně roku, Vilhelmová 523, Mášková 517, Petra Chalupová (Sok) 505, trojskok Kabíček 13,17, Vladimír Votava 12,76 – druhý, Linda Průšová (oba VS) 11,90, koule Zděnka Müllerová (VS) 11,10, Kristýna Koutná (NV) 10,67, Lenka Baronová (ČD) 9,90, Václav Toman (VS) 12,78, jun. David Tupý (Be) 17,89, Adam Zeman (JH) 12,90 – druhý, dor. Marek Marvan (VS) 15,43, Zbyněk Zeman 13,07 – druhý, Alena Kvasničková (ČD) 11,47 – druhá, disk Toman 40,19, Müllerová 33,67, Baronová 32,10 – druhá, jun. Adam Zeman 35,71 – druhý, dor. Jan Krizan (Sok) 37,56, Tereza Šedivá (VS) 30,95, kladivo Toman 50,78, Radek Říha (VS) 40,41, Müllerová 35,77, Baronová 33,07, dor. Kvasničková 32,97, Simona Kršíková (15, Čéč) 31,43, Marvan 41,83, oštěp Švarc (ČZ) 59,17, Kabníček 54,52 – třetí, Denisa Šlechtová (Be) 34,28, Koutná 32,80, dor. Ondřej Nový (14, Čéč) 39,06 – nejlepší žák kraje, Michaela Plešáková (VS) 36,75, Markéta Lišková (Ves) 34,17 – nejlepší žákyně kraje.