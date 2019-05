Přijeli sem ti nejlepší hráči z celé republiky připravení bojovat o ceny v celkové hodnotě 35 tisíc korun. Mezi nejlepšími čtyřmi týmy večera byl tým Drbu Vrbu. Jeho členové nakonec v turnaji obsadili třetí příčku, když v souboji o bronz porazili Pilsen Paladins. Ve finále pak Lavi Boys završili skvělý večer, protože v něm dokázali přehrát tým Piivoa Rumpiem ze Strakonic.

Členové vítězného týmu Ondřej Kozák a David Hlaveš také získali vstupenku na druhé Otevřené Mistrovství ČR v Beer pongu, které se bude konat v září tohoto roku.

Sobotní turnaj se zároveň týkal celorepublikové Beer pong Czech League, která začala v září loňského roku. V rámci této ligy se konalo celkem 31 turnajů v osmi městech a zúčastnilo se jí 1320 hráčů v 665 týmech. Letošní sezóna byla nejvyrovnanější za poslední roky a dva týmy měly před tímto posledním turnajem sezóny reálnou šanci stát se mistrem ligy. Tento turnaj měl tedy pořádný náboj, protože se rozhodovalo nejen o historicky prvních mistrech českého beer pongu, ale také o ceně pro vítěze ligy v podobě leteckého zájezdu v hodnotě 40 tisíc. Táborští Lavi Boys si do tohoto turnaji přinášeli náskok 20 bodů před týmem s názvem Drbu Vrbu ze Sedlčan. Stačilo jim tak umístění do pátého místa, aby se nemuseli ohlížet na výsledek svého soupeře.

Do samotného turnaje vstoupilo 30 týmů, z toho 24 mohlo projít ze skupin do vyřazovací části. Ta se hrála takzvaným systémem double elimination. To znamená, že každý tým měl „dva životy“. Poté, co dvakrát prohrál, tak v turnaji skončil. Již před semifinále bylo jasné, kdo se stává vítězem ligy. Byli to Lavi Boys, kteří se do semifinále dokázali probojovat a měli tak jistotu nejhůře čtvrtého místa.

Tato hra vznikla v Americe, kde je již považována za legendární. Mohli jste ji vidět v několika filmech a oblíbená je především u studentů. Zjednodušeně je Beer pong hra pro dva týmy. Každý tým po dvou hráčích má na své straně stolu 10 kelímků s pivem. Když soupeř trefí ping-pongovým míčkem Váš kelímek, pijete. Vítězí ta dvojice, která jako první trefí všechny kelímky soupeře.

Podobně jako u šipek se z této párty zábavy postupně stal sport. A jako sport má svá oficiální pravidla, která sestavila světová organizace The WSOBP – BPONG™. V části “Content of Cups” je psáno, že hráči nejsou povinni během hry pít alkohol. Podle těchto pravidel se řídí i oficiální turnaje v České republice. Zmíněná organizace také pořádá každoročně Mistrovství světa v Las Vegas, kde na vítězný tým čeká odměna 50 tisíc dolarů.

Lukáš Vyterna