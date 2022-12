Body Strakonic: L. Vydrová 26, A. Junková 12, S. Lišková 11, M. Jánská 9, B. Soukupová a K. Ebenhöhová 4, J. Vydrová 2, A. Štenclová 1. TH: 17/11:24/20. Trojky: 13/2:24/4. Doskoky: 35:31.

Utkání samotnému předcházela slavnostní chvilka, kdy míč do hry vhodila strakonická Kristýna Pavlovičová, která obsadila druhé místo na České Miss Essens a bude příští rok reprezentovat Českou republiku na Miss Earth ve Vietnamu.

Utkání jako takové přineslo parádní atmosféru a strakonická STARZ aréna zase pořádně žila basketbalem. Fanoušci vytvořili zápasu skvělou kulisu, jen škoda, že to nakonec nevyšlo.

Po úvodní přetahované uskočily hráčky Slovanky o osm bodů (5:13), ale domácí hráčky se zvedly a dokázaly ještě první čtvrtinu otočit ve svůj prospěch. Na úvod druhé čtvrtiny si sice vzala Slovanka vedení zpět, ale pak již byla ve vedení domácí děvčata a díky koši se sirénou si vytvořila sedmibodový náskok.

Ve třetí čtvrtině si nejprve domácí hráčky udržovaly náskok, ale pak začaly soupeřky stahovat a dvakrát dokonce stav srovnaly. Nicméně do závěrečné části vstupovaly domácí hráčky se dvěma body navrch. Závěrečná část byla jako na houpačce. Do vedení se dostala Slovanka (až 52:57), aby pak domácí hráčky stav znovu otočily (63:60 a 67:65). V závěru se znovu dostaly dopředu hostující hráčky, Strakoňandy srovnaly, ale v dramatickém závěru rozhodla trojka hostů. Domácím zbývalo na srovnání 0,7 sekundy. Vítězství tak po dramatu urvaly hostující hráčky.

Strakoňandám se nepodařilo vyhrát druhý zápas v řadě a s jednou výhrou tak zůstávají na dně tabulky.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

"Utkání se mi hodnotí těžko. Dlouho jsme žili sen, že to zvládneme. Měli jsme zápas dobře rozehraný, ale bohužel koncovka je hodně hořká. Musím pogratulovat Slovance, která výhru urvala prakticky současně s klaksonem. Holky musím pochválit, bojovaly, zkrátka jsme si tentokrát vybrali daň z nezkušenosti. Holky hrály, co mohly, snažily se, prostě jsou tam drobné chybičky, které ve finále rozhodly, že se raduje Slovanka. Pro nás je to velké poučení. Ale jsem na holky hrdý a doufám, že nyní přes volno dobře potrénujeme a náš výkon se stabilizuje a budeme hrát pohledný, agresivní basketbal, který bude bavit nás i fanoušky a soutěž ještě zdramatizujeme," uvedl k utkání strakonický trenér David Zdeněk.

"Zápas to byl velice dramatický a z našeho pohledu velmi dobrý. Hrály jsme s holkama týmově, ale na konci zkrátka zvítězil šťastnější tým pěknou trojkou. Bohužel, nepadla z naší ruky," doplnila k duelu Barbora Soukupová.

Ohlasy po utkání:

Zdroj: Youtube