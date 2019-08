Vítězem hlavního dostihu, kterým byla Velká netolická steeplechase na 4100 metrů o osmdesát tisíc korun, se stal Gejzír v sedle s Michalem Kubíkem.

V šestičlenném startovním poli zbytečně nikam nechvátal, ale ve finiši nedal žádnému ze soupeřů šanci. „Gejzír je jedničkový kůň, který už má svůj věk, proto přešel do trojek. Je to super zvíře, se kterým není nejmenší problém,“ ocenil svého čtyřnohého parťáka.

Největší favorit dostihu Mister Wesminster v sedle s Janem Kratochvílem vypadl na irské lavici. To ale podle Kubíka nemělo na závod vliv. „Myslím si, že by Gejzír Mistera Wesminstera porazil i tak,“ je přesvědčen. „Dostih mohl být o něco rychlejší. Nechtěl jsem to úplně brát na sebe. Čekal jsem na finiš, abych ho mohl vypustit,“ dal nahlédnout do svého taktického plánu.

Vítězství v hlavním dostihu v Netolicích má pro Kubíka velkou hodnotu. „Každé vítězství má pro mě velkou hodnotu. V hlavním dostihu zvlášť,“ zdůrazní.

Netolické závodiště se mu líbilo. „Bylo výborně připravené,“ ocenil práci hlavního organizátora dostihů Karla Kučery. „Letos byla dráha v nejlepším stavu, co jsem kdy v Netolicích byl. Skoky také vypadaly pěkně, přišla i spousta diváků. Celé se to povedlo,“ chválil.

Kromě vítězství ve Velké netolické si Kubík připsal ještě třetí místo v závěrečném dostihu mítinku, kterým byla steeplechase Ekos. Závod byl odstartován s více než dvacetiminutovým zpožděním, protože posádka záchranné služby oživovala jednu z divaček. A bez přítomnosti zdravotnické služby nebylo možné startovat. „Bylo to nepříjemné čekání hlavně pro koně, kteří jsou před dostihem nervózní. Byla to dlouhá doba zbytečného chození navíc. Navíc bylo dost horko. Nebyla to jednoduchá situace,“ připustí.

Na startu Velké pardubické letos Kubíka pravděpodobně neuvidíme. „Nemám žádného koně,“ nabízí jednoduchý důvod. „Mrzí mě to, rád bych jel, ale koní pro takový dostih je málo,“ dodá.