HC Tábor – Kobra Praha 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)

22. Šimák (Eremiáš), 23. Suchan (Matašovský), 26. Kundrát (Kofroň, Eremiáš), 36. Eremiáš (Kundrát, Cháb), 42. Matašovský (Suchan) – 20. Procházka (Rejna, Bauer), rozhodčí: Jílek – Zíka, Kotounová, vyloučení: 10:11 – navíc hosté 10 minut OT a 20 minut pro hráčskou lavici, využití: 2:1.

Sestava HC Tábor: Korytar (Prchlík) - Kofroň, Janda, Bečvařík, Herda, Kohout, Adamec, Polák - Cháb, Eremiáš, Kundrát – Šťastný, Matašovský, Suchan – Bašta, Šimák, Vaněk, Souš, Čančura.

HC Tábor – Hvězda Praha 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

22. Eremiáš (Šimák), 25. Cháb (Eremiáš, Kofroň), 26. Kundrát (Kofroň, Eremiáš), 47. Kundrát (Eremiáš, Šimák) – 21. Hron (Náhončík, Jurak), rozhodčí: Pokorný – Štofa, Kučera, vloučení: 10:8 – navíc Pírs (Hvězda) 10 minut OT, využití: 3:1.

Sestava HC Tábor: Korytar (Prchlík) - Kofroň, Janda, Bečvařík, Herda, Kohout, Adamec, Polák - Cháb, Eremiáš, Kundrát - Čančura, Matašovský, Suchan - Bašta, Šimák, Vaněk, Souš.

René Skalický, asistent trenéra dorostu HC Tábor – po utkání s Kobrou: „Ve dvojutkání s Kobrou a Hvězdou Praha jsme byli nuceni plně bodovat, a tomu také hned první utkání s Kobrou odpovídalo. Soupeře jsme v první třetině jasně přehrávali, ale vedoucí gól se nám dát nepodařilo. Naopak soupeř se po naší hrubce z ojedinělé akce na konci třetiny ujal vedení. Na začátku druhé třetiny se nám podařilo odskočit třemi rychlými góly až na 3:1 a soupeř se uchýlil ke své typické nečisté hře, za kterou byl ale sudím po právu trestán. Za pomoci přesilových her jsme pak skóre vytáhli až na 5:1 a v poslední třetině jsme začali udržovat stav a šetřit síly na druhý zápas s Hvězdou. Kobra výsledek už jen korigovala, na obrat už ale neměla síly.“ Po utkání s Hvězdou: „Hráli jsme s posledním mužstvem tabulky, ale průběh zápasu tomu vůbec neodpovídal. Hráči Hvězdy po celý zápas výborně bruslili a byli daleko nebezpečnější než o den dříve Kobra. V prvních minutách nás soupeř dokonce zatlačil do defenzívy, ze které jsme se vymanili až po důrazném pádu 'z hrušky dolů'. Přes naši zvýšenou snahu přesto zůstala třetina bez gólu. Ve druhé části se Hvězda ujala vedení, dostala větší elán a začalo to s námi vypadat zle. Naštěstí nás opět podržel 'duch' druhých třetin a výsledek jsme rychlými třemi góly otočili. Když jsme v průběhu třetí třetiny přidali čtvrtý gól, bylo o výsledku rozhodnuto, a to i přesto, že se Hvězda nadále usilovně snažila dobrým pohybem zápas zvrátit. Zisk šesti bodů za víkend byl pro nás při pohledu na tabulku vysloveně klíčový. Teď je potřeba, abychom na něj o dalším víkendu zase navázali.“