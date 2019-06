V první finálové jízdě musel odstoupit z druhého místa kvůli technické závadě. „Bohužel se mi zadřel motor, což znamenalo odstoupení,“ posteskl si dvacetiletý pilot. „Pronásledoval jsem svého týmového kolegu Kubu Talaše. Už jsem byl těsně za ním, když mi motor vypověděl službu. Motory jsou nastavené tak, aby jely co nejvíce, a dostávají pořádně zabrat. Může se tam objevit třeba nějaká vada materiálu. To je prostě motorsport,“ jen pokrčí rameny.

Druhou finálovou jízdu závodník z Hradce Králové ovládl, když ale musel odolávat tvrdým atakům právě svého kolegy Talaše. „Na trati v Písku jsou dvě místa, ve kterých se dá v pohodě předjíždět. A když si je pohlídáte, tak můžete ve zbytku závodu šetřit pneumatiky na superfinále. Bylo to nárazník na nárazník. S Kubou jezdíme hodně v Německu, dobře se známe a víme, že když tam je místo, tak to tam prostě pošleme. Jsme samozřejmě kolegové a nechceme se vyndat z tratě, ale nic si nedarujeme. Ani milimetr tratě,“ zdůrazní.

V superfinále byl ale opět lepší Talaš a vyhrál tak písecký závod. Na čele průběžné klasifikace šampionátu však zůstal Javůrek, i když se stejným bodovým ziskem jako jeho rival. Zatímco za prvenství v klasické finálové jízdě bere její vítěz dvacet bodů, za výhru v superfinále je ve hře pro vítěze bodů třicet. „Je to delší závod, ve kterém jde o všechno. To je v pořádku,“ přikývne Javůrek. „V mistrovství republiky se ale v šesti závodech škrtají dvě nejhorší bodované jízdy a jedno superfinále. Nula z Písku příjemná není. Lepší by bylo mít ji v rezervě až pro závěr sezony,“ namítne. „Ale budu bojovat a nějak to dopadne,“ mávne rukou. „Každopádně chci obhájit loňský titul, i když konkurence je mnohem větší než v minulém roce. Dvaadvacet lidí na startu naší třídy je úžasný počet,“ ocení.

Výsledky - KZ2: 1. Talaš, 2. Javůrek, 3. Simon. KZ2 Gentleman: 1. Vácha, 2. Pešl, 3. Vrkoč. OK: 1. Šafránek. OK junior: 1. Šafránek, 2. Svoboda, 3. Preuss. Rok CZ: 1. Babičková, 2. Kočka, 3. Martinková. Honda 390: 1. Matějů, 2. Jelínek, 3. Hradecký. Easykart 100: 1. Zbožínek, 2. Novák, 3. Karnold. Easykart 60: 1. Čermák, 2. Vančíková, 3. Karhan. Mini 60: 1. Šťastný, 2. Pešl, 3. Kepeň. Baby 60: 1. Kameník, 2. Paločko, 3. Vimmer. Školní 50: 1. Romof, 2. Kyllar, 3. Kruglyk.