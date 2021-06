Nejlepší výkony roku v kraji: 5000 m Pavel Brlica (ČD) 15:51,40, kladivo Tereza Šestáková (16, Čéčova) 31,71 - krajský rekord dorostenek (o 36 cm překonala Markétu Říhovou z roku 2008) a oštěp Markéta Lišková (17, Veselí) mimo soutěž 33,60.

Z dalších výkonů: 100 m Dominik Markvart 11,58, Štěpán Pokorný 11,67, David Czepiec 11,71, Kateřina Hlaváčová (14, Čéč) 12,89, Pavla Molíková (Mil.) 12,96 vždy s větrem, 400 m Jan Kinšt 54,59, Lucie Čermáková (18, Čéč) 63,16 - druhá v kraji, Klára Konfrštová (15, Čéč) 63,56 - třetí, Molíková 64,66, 800 m Tomáš Havelka (17, ČD) 2:12,49, Filip Toul (14, ČD) 2:13,37, Tereza Řádová (15, JH) 2:35,05, 3000 m Julie Moravcová (18, JH) 12:41,61, Natálie Friedlová (18, Čéč) 12:42,56, Radka Kamencová (Blat.) 12:42,76, 5000 m Jiří Csirik 16:19,98, Jan Kreisinger (oba ČD) 16:45,32, mimo Ondřej Kohout (Chyšky) 16:21,14, 400 přek. Jan Jelínek (JH) 66,86, Jaromír Louma (Ves.) 67,82, výška Matěj Konečný 189 - letos druhý v kraji, Rudolf Ďorď (oba ČD) 173, Adéla Chválová (Čéč) 149, dálka Lukáš Vacek (ČD) 582, Molíková 544 - třetí, Čermáková 510, Lenka Kollarová (Čéč) 504, trojskok Kollarová 10,38, Čermáková 10,33, koule mimo Ema Svědíková (NV) 10,10, Adam Zeman (JH) 11,84, Pavel Tůma (ČD) 11,44, disk Simona Kršíková (17, Čéč) 26,96, Tereza Šestáková 24,08, Tůma 31,26, kladivo Kateřina Vítovcová (Čéč) 23,75, Kršíková 23,70, Rudolf Blažek 23,60, oštěp Konfrštová 26,00, Adam Zeman 46,36, Tůma 44,90.

Muži: ČD 237, JH 141, Veselí 115, Bechyně 88,5, ČD B 65,5, ženy Čéčova 239, Milevsko 192, Blatná 162, Veselí 41, JH 27.

Rekord Tomáše Čoky

První kolo KP družstev mladšího žactva ve Veselí ozdobil Tomáš Čoka z Čéčovky třemi vítězstvími a krajským rekordem na 800 m 2:13,28 - 16 let starý výkon Josefa Chrášťanského (Sokol) překonal o sekundu. Letošní tabulku ČR vede s náskokem 5,52 sekundy! Nejlepší letošní výkon v kraji na 150 m zlepšil na 19,77 a je třetí v republice, třístovku vyhrál za 42,76.

Do čela letošních krajských tabulek se postavili dále Stela Chválová (NV) na 150 m 21,24, Rostislav Pivec (JH) na 60 přek. 10,53 a v oštěpu 29,83, Adam Fišer (Sok) v kouli 9,23.

Z dalších výkonů: 60 m Tony Votava (12, ČZ) 8,78 - druhý v kraji, Filip Krejčí (PT) 8,85, Ondřej Maleninský (VS) 8,93, Tereza Kozáková (Čéč) 8,55, Magdaléna Straková (Sok) 8,66, Chválová 8,72, Laura Voldřichová (12, Sok) 8,73 (36 žákyň na startu!), 150 m Pivec 21,24, Votava 21,47, Markéta Vaňková (NV) 21,58, Tereza Zdeňková (Sok) 21,68, 300 m Tomáš Nevěřil (VA) 48,22, Matěj Hnízdil (PT) 49,78, Karolína Straková (Čéč) 48,52, Sára Kdýrová (ČD) 49,82, Zuzana Motejlová (12, Čéč) 50,41, 800 m Fišer 2:25,11 - druhý v kraji, Matěj Šíma (NV) 2:30,43 - třetí, Kateřina Šumerajová (VS) 2:39,23, Anastasia Bogdanova (12, Sok) 2:44,05, Kateřina Blacká (VS) 2:45,76, 60 přek. Filip Komárek (Sok) 10,60 - druhý, Nevěřil 11,51, Angela Linda Manuel (VS) 10,56, Chválová 11,12, Eliška Svatošová (VS) 11,42, výška Fišer 124, Kamila Knotková (JH) 127, Valerie Matějková (12, Sok) 127, dálka Šíma 436 - druhý, Komárek 436 - třetí, Dorothea Pincová (VS) 444, Straková 440, Kozáková 437, koule Kozáková 10,18, oštěp Natálie Voráčková (NV) 26,46, Jan Beneda (12, Sok) 27,45 - druhý, Komárek 27,38 - třetí, kriket Matěj Kovačík (Sok) 52,27, Voldřichová 42,37, Lucie Ježková (Sok) 41,74.

Družstva - chlapci: Sokol 153, Čéčova 78, JH 66, SKP 47, PT 46, NV 37, VA 32, ČZ 30, Veselí 26, ČD 15, VS 13, děvčata: Sokol 123, VS 118, Čéčova 97, NV 86,5, JH 72, ČD 43, SKP 25, ČZ 19, PT 15,5, Veselí 6, VA 5.