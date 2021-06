Vzhledem k tomu, že se neustále odkládá start světového šampionátu v sajdkárkrosu, nejlepší posádky hledají možnost zazávodit a Jinín je ideální příležitostí. Také proto, že právě na jihu Čech se má koncem srpna uskutečnit jeden z podniků mistrovství světa.

Největší hvězdou sobotního závodu bude bezpochyby úřadující mistr světa Nizozemec Etienne Bax se svým francouzským spolujezdcem Nicolasem Mussetem. „Poprvé u nás byli už loni v září, kdy se tu měl jet jeden ze závodů mistrovství světa. Celý seriál byl sice kvůli koronavirové krizi zrušen, ale odjel se tady alespoň jeden z podniků českého mistrovství. Bax s Mussetem ho vyhráli, a protože se v Jiníně pojede jeden ze závodů letošního mistrovství světa v sajdkárkrosu o víkendu 21. – 22. srpna, přijede si tato hvězdná posádka naši trať vyzkoušet,“ vysvětluje účast mistrů světa na našem šampionátu ředitel závodu Jaroslav Kalný.

Vedle Baxe přislíbili účast také další jezdci a posádky zvučných jmen. Mistr světa z roku 2018 Belgičan Marvin Vanluchene, britský závodník Brett Wilkinson nebo nizozemsko-česká posádka Veldman-Čermák. „Přijet by měli i Rusové. Konkurence by měla být ještě lepší než loni, kdy to přitom byly opravdu parádní závody,“ chválí si Kalný.

A věří, že se prosadí i české posádky. „Je skvělé, když český mistrák ozdobí takoví špičkoví závodníci. Ale věřím, že se mezi nimi neztratí ani česká špička. Třeba loňští mistři republiky bratři Boukalové u nás loni ukázali, že se světovou špičkou dokážou držet krok,“ doplňuje šéf pořádajícího jinínského MX – Enduro parku.

Areál v Jiníně je jako tradičně bezvadně nachystán, trať je naorána, nové budou stupně vítězů. Pozitivní ale hlavně je, že na závod mohou i diváci. „To je velmi dobrá zpráva pro všechny příznivce motorsportu. Jedná se o první motoristický podnik na jihu Čech, který se může uskutečnit za účasti diváků. Věřím, že jich dorazí co nejvíce. Rozhodně se bude nač dívat,“ zve Kalný motoristické fanoušky na sobotní atraktivní závod.

Tréninky začínají v 8 hodin a naváží na v 10.30 kvalifikace. Hlavní závod startuje ve 13 hodin první jízdou MR v sajdkárkrosu.