Elitní turnaj dospělých se v jihočeské metropoli několik let nehrál. „Delší dobu tady turnaj dospělých nebyl, možná je to už pět let. Tak jsme se rozhodli ho uspořádat. Hlavně pro nejmenší členy našeho oddílu, aby měli možnost vidět v akci nějaké lepší hráče,“ říká šéftrenér českobudějovického LTC Jiří Linha.

Představilo se 27 mužů a 15 žen. Ti nejlepší z účastníků turnaje se pohybují na konci první stovky republikového žebříčku. „Vítěz turnaje mužů Evžen Holiš je loňským mistrem republiky dorostu do osmnácti let v deblu,“ připomíná

Ve finále porazil 6:2, 7:5 zkušeného sedmatřicetiletého Karla Veseckého z Jihlavy. „To je bývalý výborný hráč, který teď už dělá spíše trenéra. Ale k vidění byl kvalitní tenis,“ ocenil. „V mužské kategorii byl turnaj obsazený výrazně lépe než mezi ženami,“ dodal.

Turnaje se zúčastnilo také pět mužů i žen z pořádajícího klubu. Natálie Rainke se dostala do finále dvouhry a Eliška Hrádková byla v semifinále, Žaneta Maťhová postoupila do finále čtyřhry. „Jsou to mladé holky a sbíraly zkušenosti,“ chválí Linha.

Mezi muži se dostal nejdál on sám, když až v semifinále vypadl s Veseckým. „Vyšlo počasí a turnaj určitě splnil to, co jsme od něj očekávali. Třeba se tady příští rok sejde ještě více hráčů. Rádi bychom zadělali na nějakou tradici,“ plánuje do budoucna i další ročníky.