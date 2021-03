Aktuální situace je ke sportovcům a jejich vášni nelítostná a řada soutěží se přesunula do online prostoru. Také v něm je ale možné prožít radost z ryzího úspěchu. Své o tom vědí i dívky z táborského Fit Studia O.K., které v minulých dnech dosáhly na stříbrné medaile v semifinálovém kole postupové soutěže Mia Onlidance.

Úspěšná stříbrná sestava z Fit Studia O.K. Tábor. | Foto: archiv Fit Studia O.K.

Videozáznam úspěšné choreografie Everybody dance now pořídily trenérky Nina Capouchová a Veronika Houdová už loni v březnu, a to při generálce na soutěž, která už se však vinou platných epidemiologických opatření neuskutečnila. Družina ze zrcadlového sálu na zimním stadionu proto uvítala možnost přihlásit video právě do online soutěže Mia Onlidance, konkrétně do kategorie Hobby – Originální dynamic 10 – 12 let.