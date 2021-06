Na finále soutěže se může těšit i Sofie Houdová.Zdroj: Olga KundrátováTáborské reprezentantky pod vedením Veroniky Houdové věnovaly své choreografii A Capella další tučnou porci poctivého tréninku a pilovaly ji takřka k dokonalosti. K posunu na pomyslný zlatý stupínek jim ještě krůček chyběl, odrazem jejich úsilí se ovšem stalo potvrzení výtečného 2. místa z předchozího kola. Porota je opět nasměrovala ke stříbru z maratonu online vystoupení týmů z celé republiky i ze Slovenska. V diváckém hodnocení si parta z Fit Studia O.K. vysloužila 5. místo a jejich choreografie 6. pořadí.

Velkou radost zavála do táborského studia milá novinka v podobě vystoupení Sofie Houdové. Ve své kategorii (věkově 3 – 5 let) nadchla porotu choreografií Beruška a rovněž si zajistila postup do červnového finále.

Příprava na něj už je v plném proudu, což potvrzuje trenérka Veronika Houdová. „Naštěstí už může probíhat formou klasických tréninků ve studiu, byť stále s potřebným testováním a dodržováním daných nařízení. I tak se ale celý tým těšil a užívá si naplno pravidelnou 'makačku' na značkách,“ prohlásila.