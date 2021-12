Například "Pionýrky" byl titulek článku z roku 1976. "Obejdi všechny střední školy, sežeň dostatek hodin v tělovičně na zimu, budou tě všude odbývat, že mají plno, ale klepej dál a vytrvale. Zatím se drž venku, jak to půjde nejdéle, šestkrát týdně s těmi děvčaty běhej, skákej, posiluj (také ti do toho přijdou brambory, a pak znovu obcházej školy a proš o uvolnění). V tělocvičně potom pětkrát týdně rozvíjej všestrannou přípravu, znovu posiluj, dři pádovou techniku - na závěr dvouhodinové práce bude zpravidla stačit jeden set hry ,pro útěchu´. Když to uděláš, může se stát, že budeš mít dobré dorostenecké volejbalové družstvo. Může, ale také nemusí," vyprávěl nám tehdy profesor střední průmyslové školy strojnické v Budějovicích Vladimír Budínský, kterému to tehdy trvalo se Stadionem KDPM k vrcholu pět let.

O způsobu jeho práce jsme psali rok nato v článku "Děvčata v síti (volejbalové)". K přijímacím testům do jejich střediska se do školy v Nerudově ulici dostavilo 130 zájemkyň! Jak to dokázali? Budínský s Ladislavem Vopálkou a Aloisem Bohůnkem obešli všechny devítiletky ve městě. "Řekli jsme, že přicházíme vybrat talenty, kluci aby si sedli. Děvčata zůstala stát. Za deset vteřin jsem vybral dlouhé, pozval je na pět minut na chodbu, tělocvikář poslal zpátky ty, které na sport vůbec nebyly, a zbytku jsem rozdal dotazníky. Celkem jsme jich udali asi dvě stě," vyprávěl.

130 jich pak zaplnilo chodbu, šatny a sály Nerudovky. Chopily se jich hráčky Stadionu, za deset minut je rozcvičily, všechno šlo raz dva. Testy volejbalového svazu vyhodnotili do druhého dne a trenéři byli překvapeni dispozicemi adeptek. 24 menších s dobrými výkony, ale malými postavou poslali na oddělení sportovního lékařství k vyšetření růstových předpokladů. Prvních pětadvacet s nejlepšími výsledky si pozvali a nechali je si zapinkat, aby viděli, jak se chovají, když se potkají s míčem, vyprávěl Budínský.

Později jsme za nimi zajeli na soustředění k rybníku Řeka a zaznamenali jsme pro noviny jejich mimořádné výkony. Markéta Marka Vojanová uběhla za dvanáct minut 3010 metrů, Olga Ryba Červená nadělala za dvě minuty 114 leh-sedů, Martina Sprcha Kačírková dosáhla v předklonu přesahu 30 centimetrů, Pavla X(Kš)anda Hrnečková vydržela ve shybu 54 sekund… Odpoledne soutěžily například ve vynášení vody do prudkého svahu v proděravělých plechovkách (čili mučení těla během do kopce a mučení duše, když po klopotné cestě není nahoře co vylít do ešusu)… Ale taky vařily vajíčka na tvrdo na otevřeném ohni (vítězky geniálně v plechovce od džusu, kolem které přikládaly).

Dojedly večeři a trenér Budínský jim četl večerníček - v červnu to byly povídky Oty Pavla, teď byl na pořadu na pokračování "Zákoníček", padesát přikázání volejbalového života, kterých se musejí držet, chtějí-li navázat na úspěchy jejich předchůdkyň - od paragrafu "Na hřiště nepřinášej osobní špatnou náladu"…

A v roce 1983 už v novinách bylo hlavně co bilancovat. "Tak teď už vyhrály úplně všechno, co mohly," psala JP. "Mají tituly přebornic ČR a ČSSR žákyň a dorostenek, všechny pro ně vypsané České a Československé poháry, nejúspěšnější Hana Marešová a Renata Čudová vlastní po pěti zlatých a sedmi bronzových přebornických medailích…"

Ten rok přivezly ty nejcennější, z přeboru ČSSR starších dorostenek z Kežmarku. "Odváděly to, co jim dala šesti- až desetiletá sportovní příprava, které ročně věnovaly více než 300 dnů," chválil je náš list. Pět z nich po té sezóně odešlo - Hana Marešová a Věra Machová do Slavie, Renata Čudová do VŠ Praha, Miloslava Duřtová do RH Praha, tedy za vrcholovým volejbalem, i když měly před sebou ještě rok dorosteneckého věku. Barbora Fridrichová přestoupila do Slávie PF.

"Končí s nimi jedna moc pěkná kapitola jihočeského volejbalu," napsala o nich Jihočeská pravda. "Na místa velké pětky však už dorůstají další, takže trenér chtě nechtě připouští: Vlastně se ale zase taky trošku těšíme na příští rok - každé vítězství pro nás zase bude cennější… A začne vyprávět o tom, že v kádru mu mimo jiné zůstávají tři hráčky, které už teď dosáhnou při výskoku přes tři metry, což tady tedy ještě nebylo…", zaznamenaly noviny.

S Vladimírem Budínským se rozloučíme ve středu 20. prosince v 10 hodin v českobudějovickém krematoriu.

Že tato vzpomínka se nezdá být ani tolik o něm, jako o děvčatech, která trénoval, to je vlastně celý on…