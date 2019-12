Začalo to dárkem od přítelkyně a skončilo na zhruba padesáti motivech. Nebo vlastně ještě neskončilo… „Je to prostě droga,“ přiznává Jakub Šimák, toho času útočník HC Milevsko a trenér malých hokejových nadějí doma v Táboře.

Jakub Šimák budí velkou pozornost... | Foto: Jakub Šimák

První tetování ozdobilo tělo šestadvacetiletého sportovce před osmi lety. „Přítelkyně mi ho dala jako dárek,“ vzpomíná Jakub Šimák. „Chtěl jsem, aby to bylo něco malého a dalo se to schovat. Vybral jsem si náboženský kříž na ruku a myslel jsem si, že už na žádné další nepůjdu. No, a dneska mám něco kolem padesáti tetování,“ říká s úsměvem. Nejčerstvější a nejbolestnější kresba ozdobila jeho záda a vyobrazuje lví rodinu.