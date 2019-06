Druhých nejrychlejších letošních 3000 m v kraji zaběhla Adéla Bělohlavová (19, Sokol ČB), v Praze čtvrtá s 11:07,36. Osmá v tyči byla Karolína Podlahová (VS) výkonem 355.

Co „vyrýžují“ plavci?

Do víkendových závodů mistrovství ČR žactva v plavání byla podle dosažených časů letos nasazena řada Jihočechů do nejrychlejších rozplaveb.

Z dvanáctiletých by tak v Novém Jičíně měla ve čtyřech kraulových disciplínách „jet“ Tereza Tučková (PlČB) a na 200 motýlek Šimon Gregor (JH). Ze čtrnáctiletých ve Zlíně patří do dvou finále na prsa Sofie Nezvalová (PlČB), do obou polohovek a na obou znakařských tratích Simona Marešová (Tábor), na 200 motýlek Lukáš Tauchman (PlČB).

Mistrovství třináctiletých v Plzni by podle letos dosažených časů mohlo připomínat jihočeské přebory. Eliška Vokatá (Fezko) vede tabulky na 50 a 100 kraul, 100 a 200 motýlek a je druhá na 200 kraul a 200 PZ, Jan Brůna (PlČB) figuruje v pěti disciplínách – v delších kraulech a obou znakařských tratích, mezi elitu se prosadili i Barbora Baboučková (JH), Linda Čeňková (Tábor), Tereza Kozáková (ČK), Hedvika Podruhová (PlČB), Natálie Kolářová (Písek), Jan Jakub Skalka (Písek), Šimon Svoboda (JH)… Uvidíme, kolik toho vyloví!