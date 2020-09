Individuálně vyhráli Jihočeši čtyřikrát. Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor byla první na 60 m časem 7,87 (r 7,88) a v tabulce žákyň kraje všech dob je čtvrtá, na 300 m zvítězila za 40,46 se vteřinovým náskokem a podlehla jen na 150 m, kde byla třetí za 19,19. Byl to její třetí start toho odpoledne – finále šedesátky startovalo podle rozpisu ve 13 hodin, třístovka ve 13.30 a závod na 150 m v 15.15…

Triumfálně absolvovala 1500 metrů překážek Adéla Holubová ze Sokola ČB. První start v této disciplíně v životě vyhrála časem 5:29,85 s náskokem 22,29 sekundy a letos vede českou tabulku mladších žákyň s drtivým náskokem 41,30 sekundy. Výkon svěřenkyně trenéra Petra Bahenského, letošní vicemistryně republiky na 800 m, je v její věkové kategorii nejlepším v historii kraje. Rekordy se v ní nevedou a dlouhodobé tabulkyjihočeských žákyň evidují jen jeden lepší čas 15leté – 5:24,50 Veroniky Piklové (Sokol) z roku 2016.

Prvenství vybojovala také štafeta Sokola ČB na 4x300 metrů ve složení Bahenská, Holubová, Šteierová, Radová, tedy se dvěma 13letými, časem 3:00,70.

„Na bednu“ to v Bílině dokázali také Jakub Janda (14), třetí na 800 m s časem 2:12,99, Magdalena Šimánková (13, oba Sokol) ve stejné disciplíně výkonem 2:35,32 (rovněž třetí), Teodor Brcko (14, Čt. Dvory), druhý na 1500 překážek v osobním rekordu 5:12,53 (letos druhý v kraji), štafeta VS Tábor (Borová, Marušová, Turková, Kodadová), druhá na 4x60 m za 31,52, chodec Matěj Nejedlý (ČD) jako druhý v osobním rekordu 19:03,67, letos nejlepším v kraji, výškaři – 2. Rudolf Ďorď (ČD, host z Blatné), 169, 3. Michal Rada (13, Sokol) 163, osobní rekord, také 13letá Nina Radová (Sokol), třetí v dálce výkonem 497, a Anna Borová (VS), druhá na 200 překážek výkonem 30,57.

Z dalších výsledků: 60 m 4. Agáta Kümmelová 8,21 (r 8,02 – třetí v kraji), 10. Lucie Bahenská (Sok) 8,32, 150 m 8. Linda Marušová (VS) 19,99, 300 m 6. Bahenská 43,63, 800 m 6. Adam Kubát (Sok) 2:15,80 – letos druhý, 6. Kristýna Morongová (14, Sok) 2:41,29, 1500 m 6. Šárka Krchová (VS) 5:48,95, 3000 m 9. Jakub Outlý (ČD) 11:34,89 – druhý, 100 přek. 8. Michal Rada 15,36, 5. Kümmelová 15,59w, 7. Borová 15,78, 200 přek. 4. Kümmelová 31,32 – druhá, 10. Lucie Chmátalová (13, VS) 32,27 – letos nejlepší ml. žákyně v kraji, třetí v republice, chůze 4. Jiří Dohnal (ČD) 20:07,73, výška 4. Jakub Pfeferle (ČD) 160, 6. Kateřina Kolací (14) 148, tyč 6. Aneta Skaláková (obě VS) 210, dálka 9. Ema Fišerová (14, VS) 456, koule 6. Adam Czepiec (ČD) 11,50, 8. Janda 10,49, 9. Skaláková 9,38, oštěp 7. Michaela Plešáková (VS) 30,06, 10. Barbora Kubánková (14, Sok) 28,92, 4. Pfeferle 38,40, 8. Czepiec 33,38, družstva chlapci 7. Čt. Dvory 62, 9. Sokol ČB 42, děvčata 4. VS 109,5, 9. Sokol 51.