O dvě se postaral vytrvalec Marek Matoušek z PlČB - byl třetí na 400 kraul časem 4:14,92 a třetí na 1500 kraul za 16:49,83, což jsou nejlepší letošní časy v kraji. V neděli bilanci uzavřel čtvrtým místem na 800 kraul v čase 8:49,30, v kraji nejlepším po pěti výkonech Ondřeje Zacha.

Stříbrnou si přivezla Eliška Vokatá (Fezko), která ve sprintech absolvovala pět rozplaveb a pět finále. Na 200 kraul se jí "zastříbřilo" po čase 2:07,97, třetím jihočeském ženském výkonu všech dob, na 50 kraul byla pátá ve druhém historickém čase 27,38, na 100 kraul finišovala jako pátá za 1:00,39 (v rozplavbě "zajela" 1:00,31, svůj druhý nejlepší čas v letošních do té doby patnácti startech na této trati) a "úřadovala" i v motýlku (dvakrát pátá se 29,53 a 1:05,93).

Na dvě medaile se obrovsky nadřela Simona Marešová, odchovankyně TJ Tábor, která od loňského září plave za J. Hradec. Byla třetí na 100 znak (1:09,58 je pátý v kraji všech dob), když loni tuto trať uměla nejlépe za 1:10,95 a v letošní "covidové" sezoně se k maximu prokousávala od dubnových 1:16,75 přes časy 1:13,73 a 1:11,79… Druhý bronz si vyplavala na 400 PZ výkonem 5:15,67, letos nejlepším a desátým v kraji všech dob. A rozhodně se "nekoupala" ani ve zbývajících startech - byla čtvrtá na 200 OPZ za 2:29,30, čtvrtá na 200 znak za 2:28,58 (pátá v historii), pátá na 50 znak a osmá ve znakařské stovce (v rozplavbě 1:09,58, pátá Jihočeška všech dob)!

Účast ve finálových startech si vysloužili většinou nejlepšími časy roku v kraji i další borci - Jiří Václavík z Fezka (třeba na 50 kraul se 26,99 osmý všech dob a na stovce s 55,67 letos nejlepší v kraji), Jan Zástava z Písku (pátý v dlouhé polohovce ve 13. jihočeském čase všech dob 4:52,62 šestý na 200 motýlek za 2:11,21, sedmý v historii), Johana Švandová z Písku (pátá na 50 a 100 prsa, šestá na 200 prsa), Jan Brůna (PlČB) byl osmý na 50 znak, Aneta Kakosová z Tábora šestá na 200 motýlek, atd.

Kvůli pandemickým opatřením toho letos plavci natrénovali mnohem míň než dřív. Závěr sezony jim ale vychází, a je to znát i v historických tabulkách…

Mladší žactvo: suverénní Sokol

České Budějovice - V neděli 12. září bylo druhé kolo KP družstev mladšího žactva v Písku. V obou kategoriích vyhrál s náskokem Sokol ČB.

Z výkonů (tučně nejlepší letošní výkony v kraji): 60 m Robin Janovský (Sok) 8,40 - os. rek., Tony Votava (12, ČZ) 8,70 - os. rek., Filip Krejčí (PT) 9,71, Tereza Kozáková (Čéč) 8,50 - os. rek., Markéta Vaňková 8,58, Stela Chválová (obě NV) 8,62, 150 m Janovský 20,23 - os. rek., letos druhý v kraji, Votava 20,76 - os. rek., Krejčí 20,89 - os. rek., Chválová 21,12, Vaňková 21,17, Dorothea Pincová (VS) 21,29 - os. rek., 800 m Tomáš Čoka (Čéč) 2:22,57, Matěj Šíma (NV) 2:26,76 - os. rek., Sofie Janowiaková (12) 2:32,49, Šimona Piskačová (obě Sok) 2:40,55, 1500 m Tomáš Nevěřil (12, VA) 5:23,79, Anastasia Bogdanova (12, Sok) 5:49,01, 60 přek. Rostislav Pivec (JH) 10,77, Filip Komárek (Sok) 10,78, Nevěřil 11,51, Chválová 10,97, Nela Vybíralová (VS) 11,01 - os. rek., druhá v kraji, výška Jan Šíla 147 - os. rek., Tobias Dvořák (oba Sok) 144 os. rek., třetí v kraji, Beáta Maleninská (VS) 136 - os. rek., Valentýna Machartová (JH) 132 - druhá, dálka Komárek 459 - os. rek., Adam Fišer (Sok) 448, Pivec 439, Kozáková 464 - druhá, Pincová 454 - os. rek., Lucie Blažková (ČD) 421, koule Kozáková 10,16, Václav Zeman (JH) 10,56 - os. rek., oštěp Kristýna Kolláriková(12, VS) 27,94 - os. rek., Natálie Voráčková (NV) 26,68, Natálie Pokorná (Sok) 25,89 - os. rek., Pivec 30,93. Družstva - chlapci: Sokol 153, JH 88, Čéč 87,5, děvčata: Sokol 154,5, VS 101, NV 80,5.