Jak hodnotíte svou účast na šampionátu, která pro vás skončila čtvrtfinálovou prohrou s Jiřím Králem? Hodnotím to celkem pozitivně. Odehrál jsem dobré zápasy, dokázal jsem porazit soupeře, se kterými jsem dříve prohrával. Bohužel mě znovu zastavil Jirka Král, se nímž jsem prohrál už potřetí. Je to přece jen druhý hráč v republice a dokáže soupeřit i s naším nejlepším badmintonistou Honzou Loudou. Jsem spokojený s tím, jak jsem hrál. Chyby tam byly. Asi víc, než jsem chtěl, ale bylo to dobré.

Do čtvrtfinále jste mezi muži prošel už před rokem na šampionátu v Praze. Tam jste vypadl rovněž s Jiřím Králem?

Přesně tak. Doufal jsem, že bych mu tuto porážku mohl na domácí půdě oplatit. Začátky setů byly vyrovnané a vypadalo to, že bych se o vítězství mohl prát. Bohužel mi ale pak vždycky odskočil. Přece jen má více zkušeností.

Konečný výsledek 12:21, 11:21 vypadá z vašeho pohledu dost krutě.

Výsledek vypadá, že to byl jednoznačný zápas. Z mého pohledu, a doufám i třeba očima diváků, to bylo vyrovnanější. V utkání byly docela dlouhé výměny, ale bohužel jich víc vyhrál Jirka.

Jste členy stejné tréninkové skupiny, takže se dobře znáte. Hraje to ve vzájemných duelech velkou roli?

Myslím, že ano. Poslední půlrok spolu trénujeme docela intenzivně. Dvakrát v týdnu se potkáváme. Vím, jak Jirka hraje. Pořád je to však lepší hráč než já. To jsem si vědom. Rozhodly jeho zkušenosti. Takticky zvládl, co na mě hrát. Věděl, kde mám slabiny, a dokázal toho využít lépe než já. Snažil jsem se o to také, něco mi docela vycházelo, jenže jsem bohužel udělal více chyb.

Porážíte Jiřího Krále občas alespoň na tréninku?

Na tréninku zápasy moc nehrajeme. Když už ano, tak vyhrává Jirka. Ale snažím se, abych se na něj co nejvíc dotáhl.

Co pro vás znamenalo mistrovství republiky mužů doma v Českých Budějovicích? Měl jste na tribuně hodně kamarádů a známých?

Bylo super, že se mistrovství konalo v Budějovicích. Byl jsem doma, nemusel jsem spát někde na hotelu. Bylo to pro mě domácí prostředí, pořadatelé jsou lidé, které znám. Přišli se podívat kamarádi ze školy. Byli tady mamka a mladší brácha, kteří běžně na turnaje nejezdí. Bylo to příjemné. Jenom mě mrzí, že jsem doma nedokázal uhrát něco o trochu víc.

České Budějovice budou o víkendu hostit naše nejlepší badmintonisty

Je to zároveň trochu svazující hrát před svými nejbližšími?

Svazovat by to mohlo, ale na mě to tak úplně nepůsobilo. Nebyl jsem tady v roli nějakého favorita a zase tak moc se ode mě neočekávalo. Věřil jsem v postup do čtvrtfinále, k semifinále bych asi potřeboval lepší los.

Jste členem českobudějovického Sokola. Kde se ale dlouhodobě připravujete?

Už rok a půl jsem v tréninkovém centru v Praze na Olympu, kde mám kvalitní sparing. Jinak jsem ale pořád členem Sokola České Budějovice, který mi vychází maximálně vstříc. Jsem tady spokojený.

Jste poslední rokem mezi juniory. Co by vás potěšila na rozloučenou s mládežnickými kategoriemi?

Mezi juniory skončil Dominik Kopřiva, což byl můj největší soupeř. Na našem juniorském žebříčku jsem teď první. Už spíše ale myslím na dospělou kategorii, protože přechod mezi muže je hrozně těžký. Jsou tam výrazně lepší hráči se spoustou zkušeností a prosadit se mezi nimi je hodně složité. Je potřeba sbírat body kvůli lepšímu nasazení. Větší prioritou už jsou teď pro mě dospělí.

Za koho hrajete extraligu dospělých?

Za Meteor Praha a docela se nám daří, což jsme ani nečekali, protože máme hodně mladý tým. V současné době jsme čtvrtí, i když naším původním cílem byla hlavně záchrana. Hodnotím to velice pozitivně.

Čeká vás v letošní sezoně juniorské mistrovství světa nebo Evropy?

Juniorské mistrovství Evropy mě bohužel minulo, to se bude hrát až další rok. Mistrovství světa juniorů se uskuteční v USA, je však otázka, jestli se ho zúčastním. Bylo by hezké se tak dostat, ale uvidíme.

Co pro vás bude vrcholem letošního roku?

Určitě to bylo mistrovství republiky mužů. Hlavně proto, že se hrálo u nás doma v Budějovicích. Chtěl jsem tady uhrát co nejvíc. Dalším vrcholem bude juniorské mistrovství republiky, které bych chtěl vyhrát a potvrdit první místo na žebříčku. Super by bylo juniorské mistrovství světa, ale hlavně se chci postupně prosazovat v dospělé kategorii. Zúčastnit se i nějakých mezinárodních turnajů a získávat na nich body do žebříčku.

Finálové výsledky

Dvouhra muži: J. Král (Plzeň) – Janoštík (Sokol ČB) 2:0 (21, 15). Čtyřhra muži: O. Král, Mendrek (Radotín/ FSpS) – Janáček, Švejda (Č. Krumlov) 2:1 (-19, 17, 16). Dvouhra ženy: Švábíková (Ostrava) – Van Coppenolle (Orlová) 2:0 (19, 11). Čtyřhra ženy: Krulová, Maixnerová (Meteor Praha) – Krpatová, Zuzáková (Pardubice/ Benátky n. Jiz.) 2:1 (19, -17, 18). Smíšená čtyřhra: Šelong, Švábíková (Orlová) – Kulíšek Zuzáková (MTAC Praha/ Benátky n. Jiz.) 2:1 (20, -20, 11).