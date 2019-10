"V ostravském prostředí se nikdy a nikomu nehraje dobře," varoval trenér René Dvořák v rozhovoru pro Deník ještě před zápasem. A tady jsou ohlasy přímých aktérů zápasu (cvf.cz) v Ostravě:

David Janků (kapitán VK Ostrava): „Vstoupili jsme do utkání velmi agresivně, tak jsme to i chtěli. Vysokou laťku jsme si udrželi po celé utkání, kdy jsme to všichni odmakali na sto deset procent a já děkuji klukům za jejich výkon.“

Jan Václavík (trenér VK Ostrava): „Hráli jsme velmi dobrý zápas. Byli jsme agresivní, trpěliví od začátku až do konce a měli i štěstí, což k tak kvalitnímu výkonu patří. Tato výhra je obrovským povzbuzením do další práce.“

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Gratuluji soupeři k vítězství. Ostrava hrála výborně a o její zasloužené výhře rozhodly dva faktory. Za prvé výborně podávala a my jsme měli problémy na útoku a za druhé měla daleko lepší herní projev a bojovnost. Domácí byli v zápase, my jsme se do něho naopak až na pár výjimek vůbec nedostali.“

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Bylo jasně vidět, že jsme za Ostravou zaostávali ve všech ohledech. Nevypořádali jsme se po celé utkání s agresivním servisem soupeře, od toho se odvíjely naše problémy v útoku. Hráli jsme bezhlavě a nepomohli si ani blokem. Ostrava dohrávala bodové míče a v euforii dokráčela k zaslouženému vítězství. Musím jí k výkonu jenom pogratulovat. My musíme hrát jinak a čeká nás hodně práce, protože pokud bychom se prezentovali takovým výkonem jako v tomto zápase i nadále, měli bychom velké problémy.“