Běželo se ulicemi města a většinu tratě po lesní cestě. Tohoto běhu se v jednotlivých věkových kategoriích zúčastnilo celkem 149 běžců a mezi nimi také startoval i chyšecký junior Patrik Bouška. Pořadatel opět nevypsal juniorskou kategorii a tak byl chyšecký běžec opět zařazen do mužské kategorie 18-34 let.

Ihned po startovním výstřelu se začala na čele závodu formovat vedoucí čtyřčlenná skupinka a v ní si velice dobře vedl junior z Čertovy hrbatiny. Čelo závodu kontroloval, chvílemi šel i na první pozici. V závěru závodu, když zjistil, že trojice běžců nepatří do jeho věkové kategorie, zvolnil tempo. Svou kategorii mužů 18-34 let vyhrál a v celkovém pořadí všech kategorií doběhl na čtvrtém místě.

Po závodě se Patrik rozpovídal o svém startu v den Svátku práce: "Do Sezimova Ústí jsme přijeli okolo jedenácté hodiny. Registrace závodníků už byla v plném proudu, tak jsem se do ní také zapojil. Nafasoval jsem startovní číslo 68. S přítelkyní Eliškou jsme obhlídli stánky, které byly u prezentace v rámci Májových slavností. Následovala rozcvička s klasickým rozklusáním, protažením a rovinkami. Na samotném startu se sešlo úctyhodných 149 závodníků, což je rekord v historii tohoto běhu. Závod odstartoval samotný starosta. Hned po startu se vytvořila vedoucí čtyřčlenná skupinka, ve které jsem byl já. Běželo se mi výborně. V průběhu závodu nám začalo i pršet a vzduch byl výborný. Chvílemi jsem šel i do čela závodu. V závěru jsem už zvolnil a ani nespurtoval. Věděl jsem, že trojice běžců není z mé kategorie. Po závodě se pak závodníci přesunuli k místní restauraci a tam se uskutečnilo slavnostní vyhlášení. Do cíle doběhlo všech 149 běžců a nikdo se nezranil."

V cíli závodu bylo pro účastníky připraveno malé občerstvení a k poslechu zahrála kapela Bedaband. V závodě měl rovněž startovat i druhý chyšecký junior Ondřej Kohout, který však v důsledku zranění třísla závod neběžel."

Josef Fuka