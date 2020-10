Po dlouhých letech ve třetí lize se týmu z města proslulého rybářstvím podařilo posunout o level výš. „Tak se to tak nějak v minulé sezoně sešlo. Neměli jsme vyloženě postupové ambice, ale kvůli našim mladíkům Filipu Hubáčkovi s Lukášem Heinzlem jsme to chtěli zkusit,“ říká kapitán týmu Tomáš Borovka. „Lukáš je z Prachatic, jinak jsou v týmu jenom vodňanští odchovanci. Z toho máme radost,“ zdůrazní.

Vzhledem k nestandardně a předčasně ukončenému minulému ročníku byl Vodňanům nabídnut postup z druhého místa. „Měli jsme hned jasno, že to vezmeme,“ přikývne Borovka.

Mužstvo před sezonou posílil navrátilec z Rakouska David Calta. „Nebylo to jednoduché. V zahraniční mají hráči samozřejmě jiné podmínky než u nás. Ale trošku jsme Davidovi zahráli na vodňanskou strunu a nakonec jsme ho přesvědčili,“ usmívá se nejzkušenější hráč týmu. „To bylo důležité. A celé léto jsme poctivě trénovali, abychom ve druhé lize mohli obstát.“

Posílený a dobře připravený Sokol tak vyrazil vstříc druholigovému dobrodružství s jasným cílem zachránit se. Vzhledem k mimořádně vysokému počtu šestnácti účastníků to nebude nic jednoduchého, protože sestupují hned čtyři týmy a další bude hrát baráž o záchranu. „Čtyři týmy rovnou dolů a pátý do baráže, to je hodně. Ale spadnout rozhodně nechceme,“ má jasno.

Do soutěže Vodňanští vstoupili v Praze dvěma těsnými porážkami. V Čakovicích podlehli 8:10, béčku Elizzy 6:10. „Ani bych neřekl, že to byla nováčkovská daň. Mně osobně oba duely vůbec nevyšly. To byl hlavní problém. A Lukáš Heinzl na Elizze prohrál třikrát smolně 2:3. Jinak jsme mohli oba zápasy vyhrát,“ je přesvědčen.

Doma už pak byl Sokol výrazně úspěšnější. Hostinné porazil 10:7, déčko Liberce pak hladce 10:3. „Naše domácí prostředí je specifické. Soupeřům se u nás nehraje dobře, pro nás je to naopak výhoda,“ usmívá se uznávaný šéf týmu.

Úvodní čtyři kola každopádně ukázala, že Vodňany druhou ligu mohou v pohodě hrát. „Mladší kluci určitě, já musím přidat,“ směje se Borovka. „David Calta se ukazuje jako obrovská posila a strhl i mladé kluky. Věřím, že se nám druhou ligu podaří udržet,“ přeje si.

Rozjeté mužstvo ale přibrzdila vynucená pauza kvůli koronaviru. Oficiálně jsou zatím odložena jen čtyři kola, otázkou však je, jestli přestávka nebude delší. „Já osobně nevěřím, že se začne hrát do konce kalendářního roku. Je to nepříjemné, ale nějak se s tím musíme popasovat. Zajímalo by mě, jak se soutěž potom vůbec bude dohrávat. Doufejme, že svaz s touto variantou počítal a bude na ni připraven,“ uzavírá Tomáš Borovka pohlednici z kuchyně smělého druholigové nováčka.