Mezi ženami obhájila své loňské prvenství Lilia Fisikoviciová z Moldavska (1:13:29). Celkem se na start postavilo 3600 běžců, další tři tisícovky se zúčastnily nesoutěžního dm rodinného běhu.

Českobudějovický závod byl druhým dílem projektu EuroHeroes Challenge na podporu evropských vytrvalostních běžců. Ten první v Karlových Varech vyhrál právě pětadvacetiletý Ital a také na jihu Čech dával jasně najevo, že chce rovněž uspět.

Rachik vyrazil jako k ohni a velice brzy setřásl skupinku svých největších pronásledovatelů. Držel vysoké tempo, svůj náskok postupně navyšoval a cílem proběhl s více než minutovým náskokem na druhého Ukrajince Romaněnka. „Trať mi docela seděla, i když na dlouhých rovinkách to nebylo jednoduché. Trošku jsem ztrácel v ostrých zatáčkách, ale s časem i výsledkem jsem spokojen,“ nechal se slyšet v cíli.

Druhý proběhl cílem již zmíněný Romaněnko a třetí byl Španěl Beato. Závod se naopak vůbec nepovedl obhájci loňského prvenství a velkému favoritovi Britu Traynorovi. Od začátku nebyl schopen akceptovat tempo skupiny běžců na druhém až pátém místě, natož pozdějšího vítěze Rachika. Závodem se doslova protrápil a nakonec ho dokončil desátý. Naprosto vyčerpaného ho v cíli musela zdravotní služba přepravit z cílového prostoru na nosítkách.

Z českých běžců byl nejlepší celkově osmý Vít Pališta časem 1:07:59. „Osmé místo a vítězství mezi Čechy beru, i když čas byl mizerný,“ připustil. „Posbíral jsem ale nějaké cenné skalpy kluků, kteří jsou rychlejší než já. Počasí však nějakým skvělým výkonům nepřálo. Takže relativně spokojenost,“ konstatoval.

Zase až tak velké horko ale nebylo. Při českobudějovickém půlmaratonu většinou bývá větší. „Ve druhé půlce závodu už to šlo, protože zašlo slunce. Běželo se ve stínu, což bylo dobré. Ale začátek byl těžký,“ ještě jednou zopakuje. „Po dlouhé době byl teplejší den. Nejsem na to zvyklý,“ dodal.

S elitními evropskými běžci se stačil držet do čtvrtého kilometru. „Vydržel bych asi i déle, ale už by to bylo na úkor cílového času a měl bych toho dost,“ vysvětlil svou strategii.

Libereckého běžce hlavně potěšilo, že dokázal porazit svého českého rivala Jiřího Homoláče. „Jirka teď není ve své nejlepší formě, ale jsem samozřejmě rád, že jsem ho porazil,“ připustí.

Homoláč doběhl dvanáctý a dvě místa horší skončil jako třetí český atlet nestárnoucí Petr Pechek.

Mezi ženami obhájila loňské vítězství moldavská reprezentantka Lilia Fisikoviciová a také ona navázala na své vítězství z Karlových varů. Ženská kategorie byla vyrovnanější než muži a rozhodovalo se až v závěru, kde Moldavanka utekla svým největším soupeřkám Ukrajinkám Michajlovové a Skrypalovové.

Z českých závodnic byla nejrychlejší celkově desátá Petra Pastorová, hned za ní závod dokončila Ivana Sekyrová.