Devatenáctou příčku obsadil jako náš nejlepší motocyklista ve včerejší páté etapě Rallye Dakar Jihočech Martin Michek a v průběžné klasifikaci je sedmnáctý.

Martin Michek | Foto: MRG

„Byla to jedna z nejtěžších etap, které jsem kdy jel. Měla úplně všechno. Obtížná navigace, velká rychlost, vytrvalost, úplně do vyčerpání. Ze začátku to bylo hodně kamenité, čtyřicet kilometrů v řečišti. Ztratil jsem tam hodně času a nebyl sám. Pak jsem chytil tu svou lajnu a jel dopředu. Posledních to kilometrů v dunách bylo ukrutně pekelných. Byly specifické tím, že vždycky byla duna a za ní hned zaseklé, člověk skočil z velké výšky na rovinu,“ uvedl českobudějovický pilot k průběhu náročné etapy.