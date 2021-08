Jeho závod má být na programu první den od 11 hodin místního času. Jak napsal web Českého atletického svazu, ve výpravě ČR bude 13 chlapců a 17 děvčat, mezi nimiž jsou i medailisté z červencového evropského šampionátu v Tallinnu, chodkyně Eliška Martínková a sprinter Eduard Kubelík. "O finálovou dvanáctku bude jistě chtít zabojovat také Tomáš Kratochvíl," napsal komentátor Michal Procházka. Zmínil, že účast již odřekly Spojené státy, Velká Británie či Německo.

V sobotu 14. srpna bude v Brně čtyřutkání ČR-Maďarsko-Slovensko-Polsko atletů do 18 let. Reprezentovat budou také dálkař Petr Svoboda (VS Tábor) a výškař Tomáš Jelínek (JH). Vedoucím výpravy je táborský Tomáš Purman.