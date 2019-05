Nejstarší reprezentantky ŠBK Borotín v kategorii U17 dotáhly ke zlatým medailím své tažení letošním ročníkem nadregionální ligy. K prvenství v této soutěži potřebovaly zvládnout minimálně jeden ze dvou domácích zápasů proti konkurentkám ze Sokola Stěžery. V takovém případě by je totiž východočeský protivník v celkovém zisku nepředstihl a v případě rovnosti bodů by pro borotínskou družinu hovořilo lepší celkové skóre.

Svůj úkol splnily hned v prvním z nich; silného soupeře, jehož kádr je poskládán z hráček královéhradecké basketbalové líhně, přehrály o dvanáct bodů a do odvety už rukovaly v roli vítězek soutěže. Přesto i poslední mistrovský duel v sezoně zvládly a umocnily své nadšení.

Radost z dalšího velkého úspěchu pochopitelně vyzařovala i z pozápasových slov domácího kouče Ladislava Zrůsta. „Řekli jsme si, že do toho prvního zápasu dáme úplně všechno, co v nás je. Holky to zvládly hlavně po taktické stránce fantasticky. To, co jsme si řekli, dokázaly přenést z lavičky na hřiště a zahrály výborně. Jsem maximálně spokojený,“ nechal se slyšet trenér borotínských Tygřic.

VÝSLEDKY: ŠBK Borotín – Sokol Stěžery 67:55 (31:24, nejvíce bodů ŠBK Pazourková 20, Brůžková 17, Peterková 11) a 71:66 (45:34, Peterková 26, Pazourková 18, Brůžková 8).

Sestava borotínského týmu: Soukupová, Pazourková, Vacková, Thérová, Zrůstová, Brůžková, Divišová, Benediktová, Litavská, Fučíková, Peterková.

V neděli odehrály své poslední zápasy v celorepublikovém turnajovém seriálu Šmoulinka naděje z kategorie U11. V jeho posledním utkání sice poprvé v sezoně okusily hořkost porážky, ani to ovšem nemohlo nic změnit na jejich celkovém prvenství.