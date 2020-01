Větu „Lidi, já su tak šťastné.“ zná asi každý. V roce 1971 ji pronesl František Venclovský poté, co přeplaval kanál La Manche. Byl prvním Čechem, kterému se to povedlo, a v té době mu bylo 39 roků.

Přenesme se do doby o osmačtyřicet let později. Píše se 25. srpen 2019 a světová média přinášejí senzační zprávu. Lamanšský průliv zdolala handicapovaná žena! Onou ženou je čtyřicetiletá rodačka z jihočeských Dívčic Markéta Pechová.

Kvůli rakovině přišla ve dvanácti o pravou nohu. Již za pět roků se ocitla v českobudějovickém 1. Centru zdravotně postižených Jihočeského kraje, kde se začala pod vedením trenéra Jiřího Smékala věnovat atletice. Nakonec ale skončila u plavání a udělala dobře.

Markéta Pechová tvrdě trénovala v českobudějovickém bazénu a účastnila se závodů, při kterých měřila síly s nepostiženými soupeři. „Už tehdy jsme prohlásila, že jednou přeplavu La Manche. Spíš to ale bylo takové plácnutí do vody,“ říká s úsměvem Jihočeška.

Zlom v její kariéře nastal před třemi lety, kdy se Pechová přestěhovala do Liberce a její sen o překonání průlivu mezi Anglií a Francií se začal naplňovat. „V Liberci jsem začala trénovat mnohem intenzivněji než předtím v Českých Budějovicích. Cítila jsem i velkou podporu od libereckého oddílu i tamního trenéra, a tak jsem se začala připravovat na překonání kanálu. Od té doby jsem to začala myslet vážně,“ prozrazuje Markéta.

Plavkyně se svědomitě připravovala tři roky a v létě minulého roku přišel den D. Když se v srpnu vydala na britské ostrovy, příliš nevěřila, že se jí kanál podaří přeplavat hned napoprvé. „Zůstávala jsem pevnýma nohama na zemi a počítala i s tím, že se mi to nemusí hned podařit. Bylo by mi to ale líto hlavně kvůli sponzorům a všem, kteří mě podporovali a věřili mi,“ popisuje Markéta Pechová myšlenky, jež se jí honily hlavou.

Takovou vzdálenost nikdy neplavala. Už zvládla dvacet pět kilometrů, trénovala i v mořských vlnách, avšak La Manche byl velkou neznámou. „Při tréninku si takovou štreku nevyzkoušíte. To není ta pravá motivace. Vybičovat k takovému výkonu vás může jen závod,“ vypráví handicapovaná plavkyně.

Až čtyři dny před samotným výkonem měla jasno. „Kluci, já to dám, prohlásila jsem. Můj přítel mi řekl, že z mých slov byla cítit síla a odhodlání,“ vzpomíná Pechová.

Největší překážkou při zdolávání kanálu byla studená voda. „Krize přišla po deseti hodinách, kdy jsem dostávala křeče do amputované nohy. Nejdříve po šesti hodinách může plavci na chvíli pomoci doprovod, a tak za mnou skočil do vody Filip Pytel a asi hodinku plaval se mnou. To pro mě byla vzpruha,“ děkuje svému „zachránci“ Pechová.

Mimochodem českobudějovickému trenérovi plavání Filipu Pytlovi se Lamanšský průliv povedlo přeplavat v roce 2007 a nyní se tedy na místo činu vrátil jako doprovod.

Markéta Pechová to nakonec dokázala. Trasu dlouhou 38,5 kilometru zdolala za 12 hodin a 31 minut. Pro zajímavost František Venclovský uplaval před čtyřiceti osmi lety 33,6 kilometrů za 15 hodin a 26 minut. „Každý plave jinou vzdálenost. Doprovodný člun, jehož se plavec drží, volí optimální trasu v daných podmínkách. Záleží na vlnách, proudu, přílivu a odlivu,“ vysvětluje Pechová.

V tomto roce jí čeká evropský šampionát a za rok si chce splnit další sen. „Zatím ale nechci nic prozrazovat,“ je tajemná Markéta Pechová.