Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi pořádal SK Viktoria Tábor spolu s Veteran Car Clubem Soběslav a dobrovolnými nadšenci, samozřejmě s podporou města Soběslav. Distance hlavního závodu podle tradice ctila letopočet. Na vlhké asfaltové trati v bezvětří při teplotě 11°C absolvovali jeho aktéři 2021 metrů. Část původně přihlášených závodníků na poslední chvíli odradil večerní déšť, i tak byla účast výtečná. Celkem se nočního běžeckého klání zúčastnilo 149 běžců a 1 pes, a to za asistence kamer České televize, která ze závodu zahrnutého do projektu Tipsport Sportuj s námi natočila pětiminutovou reportáž.

Pořadatelé si po předešlém přesunutí centra běhu na náměstí připravili další překvapení: start i cíl v jednom místě, což rozhodně zvýšilo atraktivitu akce pro diváky. Nová trasa kolem hradeb středověké Soběslavi zaujal snad i běžce. Rozšířili i zázemí, čímž obsadili celý dlážděný čtverec náměstí. Podle tradice z předchozích ročníků bylo o pohodlí a zábavu závodníků i diváků výtečně postaráno, ať už šlo o hřejivé i osvěžující občerstvení či bohatý doprovodný kulturní program. Poté, co během dvou hodin organizátoři vystavěli, zabydleli, ozvučeli a samozřejmě nasvítili stanové městečko a prostory v okolí, začali ve 21 hodin přicházet první zájemci o běhy dětských kategorií. Všechny včetně diváků zabavil kouzelník Pet a dvě taneční skupiny: soběslavská Lucie a táborská Fresh Dance. Činili se i Ohnivci kejklíře Adama, kteří operativně zaskočili za nemocné kolegy z Písku.

Dětská kategorie do 10 let odstartovala v počtu 25 borců na jeden okruh na náměstí v délce 450 metrů a vzápětí 13 závodníků kategorie 11 – 14 let vyrazilo na dva stejné okruhy.

Pořadí nejlepších – kategorie do 10 let: 1. Hynek Mládek (Soběslav) 1:35 min., 2. Ela Dvořáková (Soběslav) 1:41, 3. Jakub Novák (Tábor) 1:45. Kategorie 11 – 14 let: 1. Miroslav Mládek (Soběslav) 3:09, 2. Rostislav Urban (Soběslav) 3:11, 3. Ladislav Cikánek (Soběslav) 3:12.

Medaili a odměnu si domů odnesly všechny zúčastněné děti. Dekorování dětských kategorií bylo ukončeno ohňostrojem.

Hlavní závod začal tradičně o půlnoci a na startu se tísnilo celkem 101 závodníků. Ihned po startovním výstřelu šel do čela Ondřej Kohout (TJ Chyšky), který nakonec suverénně zvítězil časem 6:11 min. před Richardem El Karibem (Tygři Praha, 6:41) a Patrikem Bouškou (TJ Chyšky, 6:44). Pozoruhodné na tomto souboji bylo, že šestnáctiletý Richard El Karib před dvěma lety opanoval starší dětskou kategorii a letos už dokázal narušit hegemonii dvacetiletých borců z Chyšek (na čtvrtém místě doběhl rovněž chyšecký závodník Jan Havlíček). Mezi muži kategorie 26 – 45 let byl nejrychlejší Pavel Kopáček (Bežerovice, čas 6:53 min.) před Michalem Zikou (7:42) a Vladimírem Hojkou (VSF FTVS Praha, 7:44). V nejstarší kategorii 46+ si pro zlatou medaili doběhl Alexandr Pavlišen (4timing Příbram, 7:47) před Jiřím Hergesellem (Vračkovice, 7:58) a Janem Habarou (Veselí nad Lužnicí, 8:12).

Vítězkou kategorie žen do 25 let se stala Aneta Vančatová ze Zvěrotic v čase 10:03 min. před Terezou Vácovou (Klenovice, 10:04) a Anetou Ardamicovou (Ardy Team, 10:12). Absolutně nejrychlejší ženou závodu byla ale Eva Klimešová (Soběslav, která pochopitelně ovládla i pořadí kategorii žen 26 – 45 let před Marií Valdovou (SK Kardašova Řečice, 8:33) a Renátou Kotápišovou (ASK Slavia Praha, 8:51). Stupně vítězů žen 46+ si rozdělily vítězná Zdeňka Leitgebová (Ovčárna, 9:08), každým rokem rychlejší Jitka Pecková (Tábor, 9:10) a Iri Havelků s pejskem Tonyou (Veselí nad Lužnicí, 9:36).

Letošní ročník přilákal na start do Soběslavi také 6 družstev. Tato kategorie vznikla kdysi zcela spontánně ze zájmu fandů závodu jako silvestrovské zpestření. Právě proto jsou družstva hodnocena nikoliv podle pořadí, ale podle „uměleckého dojmu“. Nejkrásnější letos byli Kašpárci před Včelkami na louce kroužícími kolem květinky Michala Holce a Zase ti nejrychlejší! Z Wellnessu u Rendys.

Nejmladším účastníkem závodu byl pětiletý Adam Lukačovský ze Zvěrotic, nejstarší účastnicí pak Jaroslava Vedlová z Jindřichova Hradce.

"Děkujeme všem běžcům, divákům a sponzorům. Bez nich by se závod v tak skvělé podobě a s báječnou atmosférou, kterou tradičně všichni oceňují, nemohl uaskutečnit. Těšíme se za rok na ročník s pořadovým číslem 36," uzavřel Petr Čáp.