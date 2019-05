Bechyně – Norské přímořské město Stavanger se stalo v minulých dnech dějištěm mistrovství Evropy karate JKA. Šampionát se samozřejmě nemohl obejít bez účasti českého reprezentačního výběru, mezi jehož stálice patří i bechyňští bratři Martin a Tomáš Hánovi.

Tomáš Hána v barvách reprezentace. | Foto: Archiv Shotokan karate klubu Bechyně

Jména obou karatistů ze Shotokan Klubu Bechyně už mají na mezinárodní scéně zvuk a letošní boje elitních borců starého kontinentu to jen dokázaly. Tomáš Hána si v kata juniorů do 21 let zajistil bronzovou medaili. Nejprve se přes reprezentanty Skotska a Švédska prodral do semifinále, odkud se záhy z prvního místa posunul mezi nejlepší čtyři závodníky. Do finále, které má velmi vysokou úroveň, se nezapočítávají žádné předchozí výsledky a Tomáše Hánu usadily jeho finálové výkony na 3. místo.