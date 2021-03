Od 11.30 hodin nastoupí na benešovské palubovce proti místní Slovance v odvetě minisérie o konečné 9. místo v soutěži. První utkání u Otavy vyhrály strakonické basketbalistky dvoubodovým rozdílem 67:65. O vítězi této série rozhodne prostý součet bodů nastřílených v těchto dvou zápasech.

První utkání začaly lépe hráčky Slovanky, dostaly se do sedmibodového vedení, nicméně strakonická děvčata ještě v první čtvrtině srovnala a pokračovalo se přetahovanou o každý bod. Ve druhém poločase se však strakonické basketbalistky dostaly dvakrát do vedení o jedenáct bodů a vypadalo to, že si do odvety odvezou solidní náskok. Slovanka však měla dobrý závěr zápasu a výsledkem tak byla strakonická výhra o dva body.

„Tentokrát jsme byli v utkání se Slovankou lepším týmem a zasloužili si vyhrát. V průběhu utkání jsme Slovanku utrhli až na jedenáct bodů a je škoda, že jsme se v závěru utkání o výsledek strachovali. Ale dokázali jsme nakonec vyhrát, což je pro každý tým povzbuzením. Pojede se nám tak k odvetě do Benešova dobře. Zkusíme se i na druhý zápas dobře připravit a v Benešově překvapit,“ hodnotil první utkání série o 9. místo strakonický trenér Petr Martínek.

Týmy Strakonic a Slovanky se v této sezoně utkají již počtvrté. Zatím vždy vyhrál domácí celek a strakonická děvčata se budou snažit toto pravidlo přerušit.

V pátém kole základní části se hrálo ve Strakonicích a basketbalistky od Otavy zvítězily 77:71. Výhra však přišla až po zlepšeném výkonu ve druhém poločase. Po první čtvrtině byl stav 12:22 a po poločase 25:37. Ve třetí čtvrtině domácí děvčata stáhla náskok soupeřek na šest bodů a po skvělém výkonu v závěrečné periodě (31:19) zápas dokonale otočila.

Druhý zápas na Slovance se dohrával až na úplný závěr základní části. Utkání bylo prakticky po tři čtvrtiny naprosto vyrovnané, i když na konci jednotlivých čtvrtin byly vždy v mírném vedení domácí hráčky. Nakonec vyhrály poměrně vysoko 65:50. „Utkání se zlomilo až v posledním dějství. Po třech čtvrtinách to bylo 45:40. Trápily nás zbytečné ztráty míčů. V poslední čtvrtině jsme nedokázali proměnit střely z krátké ani dlouhé vzdálenosti a to rozhodlo o vítězství domácích. Žolíkem Slovanky byla zahraniční posila Monica Engelman, která domácí tým držela střelecky. Ve druhém poločase ji skvěle bránila Míša Jánská,“ komentoval poslední strakonické utkání základní části na Slovance trenér Petr Martínek.

V Benešově se tedy dnes rozhodne, zda Strakonice obsadí 9. příčku tabulky. Držme děvčatům palce, ať se jim to podaří. Fanoušci mohou duel tradičně sledovat na www.tvcom.cz